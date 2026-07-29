เสียชีวิตรายที่ 37 ลูกค้าสาวเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

ลูกค้าสาววัย 25 ปี เสียชีวิตเป็นรายที่ 37 หลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
วันนี้ (29 ก.ค.) ร.ต.อ.พีระพงษ์ โพธิ์ศรี รอง สว.(สอบสวน) สน.พญาไท รับแจ้งเหตุผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ได้เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลราชวิถี จึงเดินทางไปตรวจสอบทราบชื่อผู้เสียชีวิต คือ น.ส.อรอนงค์ สาริศรี อายุ 25 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากไฟลวกตั้งแต่วันเกิดเหตุ เบื้องต้นประสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำร่างส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
ด้าน พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 เปิดเผยยืนยันว่า ผู้เสียชีวิตรายที่ 37 เป็นลูกค้าที่เดินทางมาเที่ยวในคืนเกิดเหตุ และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีมาโดยตลอด ก่อนจะสิ้นใจในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
จากเหตุการณ์ไฟไหม้ดังกล่าว ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจากบาดแผลไฟลวกมากถึง 79 ราย และมีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุรวมถึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งสิ้น 37 ราย
ในส่วนของการดำเนินคดี พนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องในข้อหา กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัส รวมถึงความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ซึ่งขณะนี้มีการสอบปากคำพยานฝ่ายผู้ประกอบการ ผู้ได้รับบาดเจ็บ ญาติผู้เสียชีวิต และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วมากกว่า 150 ปาก
ส่วนความคืบหน้าทางคดี ขณะนี้สำนวนคดีมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 70-80 ซึ่งยังเหลือเพียงการสอบปากคำเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และผู้ที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ 6-7 ปาก เพื่อนำมาประกอบสำนวนให้สมบูรณ์
ขณะที่ นายสุวิชา ไศลบาท อายุ 45 ปี เจ้าของร้าน ขณะนี้ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาหรือสอบปากคำได้ เนื่องจากยังคงรับการรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู (ICU) โรงพยาบาลเปาโล เกษตร อย่างไรก็ตาม คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า เจ้าหน้าที่จะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดให้มีความสมบูรณ์พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป