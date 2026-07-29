พว.ปักหมุดภาคใต้ครั้งแรก ขยายโมเดล GPAS 5 Steps จากต้นแบบราชบุรี สู่สุราษฎร์ฯ–นครศรีฯ

เครือข่ายโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps และการประเมินตามสภาพจริง” ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การอบรมครั้งนี้ถือเป็นการลงพื้นที่ภาคใต้อย่างเป็นทางการครั้งแรกของ พว.เพื่อถ่ายทอดและต่อยอดแนวทางจากโรงเรียนต้นแบบดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี สู่โรงเรียนนำร่องในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงจากห้องเรียนที่เน้นการรับข้อมูลและจดจำเนื้อหา ไปสู่ห้องเรียนที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สร้างคุณธรรม ค่านิยมและลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เป้าหมายสำคัญคือการเตรียมความพร้อมผู้บริหารและครูให้สามารถจัดการศึกษาแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps สู่สมรรถนะผู้เรียนทุกด้านและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางการเรียนรู้ และปลุกพลังเยาวชนให้ก้าวจาก “ผู้เรียน” สู่ “นักคิด นักสร้าง เกิดเป็นนวัตกร” ที่สามารถนำความรู้ด้านกระวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบไปพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และพัฒนาสังคมระดับประเทศชาติในอนาคต
ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ : เปลี่ยนการศึกษาจาก “จำเพื่อสอบ” สู่ “คิดเป็น และสร้างนวัตกรรมได้”
ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) กล่าวว่า หากประเทศไทยต้องการก้าวสู่ Thailand 4.0 ระบบการศึกษาต้องเปลี่ยนจากการถ่ายทอดเนื้อหา (ข้อมูล) ไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง
การประเมินจึงไม่ควรถูกใช้เพียงเพื่อตัดสินว่าเด็กคนใดเก่งหรืออ่อน แต่ต้องเป็นเครื่องมือในการค้นหาศักยภาพและพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้พัฒนาตนเองผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบให้ก้าวไปได้ไกลที่สุดตามความสามารถของตน
Active Learning และ GPAS 5 Steps จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถาม การรวบรวมข้อมูล การคิดวิเคราะห์ และการลงมือทำ ขณะที่ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอกความรู้ มาเป็นผู้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ เมื่อเด็กมีความรู้และสมรรถนะที่แท้จริง การสอบก็จะไม่ใช่อุปสรรค และยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้
การขยายผลสู่ภาคใต้ครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายโรงเรียนที่ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใดของประเทศ
นายชาญชัย ชื่นพระแสง : ใช้ Active Learning ลดช่องว่าง ไม่ปล่อยเด็กคนใดไว้ข้างหลัง
นายชาญชัย ชื่นพระแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนิมิตรศึกษา กล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไม่ได้เกิดจากความแตกต่างด้านฐานะทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความแตกต่างด้านพื้นฐาน ศักยภาพ และความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน
ในห้องเรียนเดียวกันมีทั้งนักเรียนที่เรียนรู้ได้รวดเร็วและนักเรียนที่ต้องการการดูแลเพิ่มเติม Active Learning ควบคู่กับ GPAS 5 Steps จึงช่วยให้ครูออกแบบกิจกรรมที่ยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ
หัวใจสำคัญคือการนำแนวคิดไปใช้จริง ไม่ใช่หยุดอยู่เพียงทฤษฎี เพื่อเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นพื้นที่ที่เด็กทุกคนกล้าคิด กล้าทำ และมีโอกาสประสบความสำเร็จโดยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
นางศุภลักษณ์ สวนจันทร์ : เปลี่ยนครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ เปิดโลกให้เด็กค้นพบคำตอบด้วยตนเอง
นางศุภลักษณ์ สวนจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ทำให้ครูเห็นแนวทางการพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้ทันที
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากหนังสือเพียงอย่างเดียว เพราะสิ่งแวดล้อม ชุมชน และเรื่องราวรอบตัวล้วนเป็นแหล่งเรียนรู้ ครูจึงต้องออกแบบกิจกรรมให้เด็กได้สังเกต ค้นคว้า ตั้งคำถาม และสร้างคำตอบด้วยตนเอง
GPAS 5 Steps เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้ การสื่อสาร และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ช่วยให้เด็กไม่ได้เพียง “รู้” แต่สามารถ “ใช้ความรู้เป็น” และต่อยอดสู่การสร้างผลงานหรือนวัตกรรมได้
นายชนก ณ วาโย : สร้างห้องเรียนที่เด็กอยากเรียน กล้าคิด และมองเห็นอนาคตของตนเอง
นายชนก ณ วาโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา กล่าวว่า โรงเรียนให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ การปลูกฝังคุณธรรม และการทำให้เด็กมีความสุขกับการเรียน
เนื่องจากผู้เรียนมีพื้นฐานแตกต่างกัน ความท้าทายของครูคือการออกแบบการเรียนรู้ให้เด็กทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีส่วนร่วม และสามารถพัฒนาได้ การเรียนจึงไม่ควรทำให้เด็กเบื่อหรือหนีคาบเรียน แต่ต้องเปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงความคิด ทดลอง และค้นพบความถนัดของตนเอง
การมี พว.เป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการจะช่วยให้โรงเรียนขับเคลื่อน Active Learning และ GPAS 5 Steps ได้อย่างเป็นระบบ และนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ครูนิภาวรรณ เทพีรัตน์ : ยกระดับเด็กจากผู้รับความรู้ สู่ผู้สร้างองค์ความรู้และผลงานของตนเอง
ครูนิภาวรรณ เทพีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา กล่าวว่า GPAS 5 Steps ช่วยให้ครูมีกรอบการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน และเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนจากผู้ฟัง มาเป็นผู้ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติ และนำเสนอผลงานด้วยตนเอง
กระบวนการดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันได้แสดงศักยภาพในด้านที่ตนถนัด ทั้งการคิด การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์
เมื่อเด็กได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน การเรียนรู้จะมีความหมายมากขึ้น ทั้งครูและนักเรียนสนุกกับการเรียน และเกิดบรรยากาศที่ช่วยปลุกพลังของเด็กแต่ละคนให้เติบโตเป็นนักสร้างสรรค์ในแบบของตนเอง
ครูสาคร มาตพงษ์ : พัฒนาครูให้พร้อม ก่อนส่งต่อพลังการเรียนรู้สู่เยาวชนภาคใต้
ครูสาคร มาตพงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การอบรมทำให้ครูเข้าใจ Active Learning และ GPAS 5 Steps ชัดเจนขึ้น และสามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
กระบวนการดังกล่าวไม่ใช่เรื่องยาก หากครูเข้าใจขั้นตอนและนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้มีความเข้มข้น เป็นระบบ และตอบโจทย์ผู้เรียนมากกว่าเดิม
การพัฒนาครูจึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ เพราะเมื่อครูมีเครื่องมือและความมั่นใจ ก็จะสามารถสร้างห้องเรียนที่เด็กกล้าคิด กล้าพูด กล้าลองผิดลองถูก และเรียนรู้อย่างมีความสุข
การลงพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการจัดอบรม แต่คือการจุดประกายการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา จากต้นแบบดรุณาราชบุรี สู่โรงเรียนนำร่องในสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างห้องเรียนที่ลดความเหลื่อมล้ำ ปลดล็อกศักยภาพ และผลักดันเยาวชนให้คิดเป็น ทำเป็น สร้างเป็น
เพราะเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพในวันนี้ จะเติบโตเป็นนวัตกร ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังความหวังของประเทศชาติในวันข้างหน้า.