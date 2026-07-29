ตร.ห้ามกันวุ่น ลูกค้าปรี่ต่อยพนักงานประกันกลางโรงพัก ฉุนไม่ยอมออกใบเคลมให้

หนุ่มลูกค้าปรี่เข้าชกพนักงานประกันในห้องรับแจ้งความ สน.สายไหม โมโหเพราะไม่ยอมออกใบให้ ก่อนตำรวจเข้าระงับเหตุทันที
วันนี้ (29 ก.ค.) พ.ต.อ.ณธัชพงศ์ กิรัมย์ ผกก.สน.สายไหม เปิดเผยถึงกรณีเพจสายไหมต้องรอดเผยแพร่คลิปพนักงานบริษัทประกันแห่งหนึ่งถูกลูกค้าพุ่งเข้ามาต่อยภายในห้องรับแจ้งความ ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา เวลา 19.06 น. โดยผู้บาดเจ็บเป็นพนักงานบริษัทประกันแห่งหนึ่ง ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นลูกค้าของบริษัทประกัน ซึ่งก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตามคลิป ทางลูกค้าบริษัทประกันได้แจ้งเคลมหลังเกิดอุบัติอุบัติเหตุในซอยสายไหม 56 แต่ไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากพนักงานบริษัทประกันได้ตั้งข้อสงสัย ว่า มีการซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกิดอุบัติเหตุ จึงยังไม่ออกใบเคลมให้และแจ้งให้ลูกค้ามาลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนที่ สน.สายไหม เพื่อเป็นหลักฐาน
แต่เมื่อมาถึง ลูกค้าไม่พอใจอ้างว่าพนักงานบริษัทประกันบ่ายเบี่ยงที่จะออกใบเคลมให้ ทำให้เกิดความโมโหและปรี่เข้ามาทำร้ายร่างกาย โดยต่อยเข้าไปที่บริเวณใบหน้าของพนักงานบริษัทประกัน ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุ พบว่าในช่วงชุลมุนลูกค้าได้เดินทางกลับบ้านไปทันที ส่วนพนักงานบริษัทประกัน ได้แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกาย ก่อนพนักงานสอบสวนจะส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ขณะที่ผู้ก่อเหตุตอนนี้ตำรวจทราบชื่อและนามสกุลแล้ว อยู่ระหว่างการประสานติดต่อเข้ามาให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหา ส่วนสาเหตุ นอกเหนือจากเรื่องการออกแบบใบเคลมช้า จะมีปากเสียงกันมาก่อนหรือไม่ อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง
พ.ต.อ.ณธัชพงศ์ เปิดเผยอีกว่า ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบน สน. อีก อยากให้ทุกคนใจเย็นๆ และขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาระงับเหตุในวันนั้นได้ทันท่วงที และไม่ให้เกิดเหตุบานปลาย