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ผบ.ตร.เซ็นตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง "หมอทวีศิลป์" อดีตแพทย์ใหญ่ ปมชั้น 14 รพ.ตำรวจ ส่งผลยื่นลาออกไม่ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารย์ อดีตนายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ
ผบ.ตร.ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง "พล.ต.ท.ทวีศิลป์" อดีตแพทย์ใหญ่ กรณีแพทย์สภาชี้ผิดจริยธรรมคดีชั้น 14 รพ.ตำรวจ ส่งผลให้ยื่นลาออกจากราชการไม่ได้ตามกฎหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างถูกสอบวินัยร้ายแรง

วันนี้ (29 ก.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ที่มี พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร.เป็นประธาน มีมติว่า พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ อดีตนายแพทย์ใหญ่ ถูกแพทยสภาชี้ผิดจริยธรรม กรณีที่เกี่ยวข้องกับชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งต่อมาพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.ได้ลงนามคำสั่งให้ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการทสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) ชั้น 20 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569 เพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนทางวินัย ต่อมาเดือนมีนาคม 2569 มีคำสั่งขยายเวลาช่วยราชการที่ ศปก.ตร. ออกไปอีก 3 เดือน กระทั่งต่อมาพล.ต.ท.ทวีศิลป์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ โดยให้มีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2569

ล่าสุด มีรายงานว่า พล.ต.อ.กรไชย ประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรียกประชุมคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ ว่า กรณีของพล.ต.ท.ทวีศิลป์ เข้าข่ายกระทำความผิดจริยธรรมตามที่แพทย์สภาสั่งลงโทษ จึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ซึ่งได้เสนอไปยังกองวินัย เพื่อประมวลเรื่องให้ ผบ.ตร.ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง เมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา โดย ผบ.ตร.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พล.ต.อ. อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน

จากกรณีดังกล่าวส่งผลให้การลาออกของ พล.ต.ท.ทวีศิลป์ ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ปี 2565 ระบุว่าข้าราชการตำรวจรายใดอยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรง จะไม่สามารถลาออกได้ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงมีมติว่าผิดจริง พล.ต.ท.ทวีศิลป์ ก็จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกเท่านั้น อย่างไรก็ตามพล.ต.ท.ทวีศิลป์ จะเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.นี้