ผบ.ตร.ปัดทาบ "พล.ต.อ.นิรันดร" โยกพ้น ตร. ย้ำไม่เคยคุย ขอทุกฝ่ายร่วมสร้างความสามัคคีในองค์กร

ผบ.ตร. ยืนยันยังไม่ได้รับหนังสือของ พล.ต.อ.นิรันดร และไม่เคยทาบทามหรือเสนอให้โอนไปรับราชการหน่วยงานอื่น พร้อมเผยนายกฯ ก็ไม่เคยหารือเรื่องนี้ ย้ำหลังการแต่งตั้ง ผบ.ตร. คนใหม่เสร็จสิ้นแล้ว อยากให้ตำรวจทุกนายร่วมกันสร้างความสามัคคี เดินหน้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
วันนี้ (28 ก.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) กล่าวถึงกรณีปรากฏข่าวพล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รอง ผบ.ตร. ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึง ตนเอง ผ่าน สำนักงานกำลังพล (สกพ.) ระบุ ว่า ยืนยันไม่สมัครใจโอนไปรับราชการหน่วยงานอื่น พร้อมอ้าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 93 ระบุการโอนต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ นั้น
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ตนเองยังไม่ได้รับหนังสือฉบับที่ปรากฏเป็นข่าว ขอยืนยันว่าตนไม่เคยทาบทาม หรือพูดคุย กับ พล.ต.อ.นิรันดร ให้โยกหรือเสนอให้ตัดโอนไปดำรงตำแหน่งในหน่วยอื่นแต่อย่างใด รวมถึงนายอนุทิน ชาญวีระกุล นายกรัฐมนตรี ก็ยังไม่เคยคุยกับตนในเรื่องดังกล่าว มีเพียงแต่เคยคุยกับ รอง ผบ.ตร.ทุกท่าน รวมถึง จตช. เรื่องการสร้างความสามัคคีให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนองนโนบายของรัฐบาล เพื่อประเทศชาติ และความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในชาติเป็นสำคัญ และผลการเสนอชื่อผู้เป็นผบ.ตร.นายกรัฐมนตรี ก็เป็นผู้เสนอชื่อ มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ รวมถึงมีการพระบรมราชโองการ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาฯ ไปเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้ตนคิดว่าควรจะร่วมกันสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายองค์กร
"สิ่งที่ผมต้องการเห็นต่อจากนี้ อยากเห็น ตำรวจทุกนายเร่งร่วมกันทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพราะผู้ที่ได้ประโยชน์คือพี่น้องประชาชน บ้านเมืองมีความสงบสุข อาชญากรรมลดลง คุณภาพชีวิต ของข้าราชการตำรวจดีขึ้น เพื่อเรียกความศรัทธาจากประชาชนให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่สง่างามเป็นที่พึ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้สมกับที่มีหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ของประชาชนตลอดไป" ผบ.ตร.กล่าว
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวด้วยว่า กรณีข้างต้น ไม่ใช่หน้าที่ของ ผบ.ตร.ที่จะไปทำเช่นนั้น ได้แต่เน้นย้ำข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อสถาบัน ประเทศชาติ และพี่น้องประชาชน ให้สมกับเงินเดือนที่ได้รับ ไม่ว่าจะอยู่ใน ยศ หรือตำแหน่งอะไรก็ตาม มีหน้าที่อย่างไรก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นควรช่วยเหลือร่วมมือกัน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์แห่งการทำงาน เกิดความสงบสุขแก่พี่น้องประชาชนมากกว่าที่จะไปคำนึงคิดแต่เรื่องตำแหน่ง