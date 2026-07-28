ปอศ.ทลายโกดังนายทุนจีน! ยึดน้ำมันเครื่อง-น้ำหอมปลอมกว่า 3 หมื่นชิ้น

MGR Online - ตำรวจ ปอศ.บุกทลายโกดังลับมีนบุรี! ยึดน้ำมันเครื่อง-น้ำหอมปลอมแบรนด์ดังกว่า 3 หมื่นชิ้น พบนายทุนจีนสั่งตรงจากนอกขายราคาถูกทางออนไลน์
วันนี้ (28 ก.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการให้ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ต.พงษ์เชษฐ์ นุ่มมาก สว.กก.1 บก.ปอศ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเจ้าของสิทธิ์เครื่องหมายการค้า นำหมายค้นศาลเข้าตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าไม่ติดเลขที่ ภายในซอยบึงขวาง 12/2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
จากการตรวจค้น พบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นโกดังให้เช่าตั้งอยู่ในซอยลึก ประตูด้านหน้าปิดมิดชิดตลอดเวลา ภายในพบพนักงานคนไทยกำลังบรรจุสินค้าใส่กล่องพัสดุเตรียมส่งให้ลูกค้า มีอุปกรณ์การแพ็กครบครัน ตรวจค้นอย่างละเอียดพบสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าเลียนแบบแบรนด์ดังรวม 32,477 ชิ้น อาทิ น้ำหอมติดรถยนต์ Phraphai Aroma และ INZEN รวมกว่า 22,000 ชิ้น, น้ำตบมอยส์เจอร์ไรเซอร์ ปลอมเครื่องหมายการค้าของยี่ห้อ LANOS LANOS กว่า 7,000 ชิ้น, ผงมัทฉะ LLMITO 1,260 ชิ้น, น้ำมันเครื่องปลอมยี่ห้อดัง (LIQUI MOLY, BENZ, SHELL, CASTROL, NISSAN) รวมกว่า 1,600 ชิ้น และโปรตีนผง Nutrilite อีกจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงทำการอายัดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบ
สืบเนื่องจากตัวแทนบริษัทน้ำมันเครื่องยี่ห้อดัง LIQUI MOLY ได้เข้าร้องเรียนต่อ พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. หลังพบว่ามีการระบาดของน้ำมันเครื่องปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า วางขายเกลื่อนแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาถูกผิดปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์แบรนด์ และอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภค เจ้าหน้าที่จึงเร่งสืบสวนจนพบเบาะแสโกดังลับดังกล่าว
จากการสอบถามพนักงานในโกดังให้การรับสารภาพว่า นายชู ฟาน ( ZHU FAN ) สัญชาติจีน ได้มาเช่าโกดังแห่งนี้ไว้ราว 3 เดือน โดยว่าจ้างคนไทยวันละ 500 บาท ให้คอยแพ็กสินค้าส่งตามออเดอร์ ส่วนสินค้าทั้งหมดนายจ้างสั่งตรงมาจากประเทศจีน เน้นสินค้าประเภทน้ำมันเครื่องและสินค้าที่เป็นกระแสในโซเชียล นำมาตั้งราคาขายต่ำกว่าท้องตลาดเพื่อทำกำไรอย่างรวดเร็ว
เบื้องต้นจะได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ นายชู ฟาน ในข้อหา "มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร" ต่อไป
ด้าน พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวฝากเตือนพี่น้องประชาชนว่า ให้ระมัดระวังการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่ราคาถูกเกินจริง โดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันเครื่องปลอม ซึ่งไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม อาจทำให้เครื่องยนต์พังเสียหาย จนเกิดอุบัติเหตุอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและสกินแคร์ ที่ผลิตจากแหล่งไม่ได้มาตรฐาน อาจมีสารเคมีเจือปนและส่งผลกระทบสะสมต่อสุขภาพในระยะยาวได้