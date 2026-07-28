ศึกสายเลือด อดีต ผจก.ธนาคาร กระหน่ำยิงน้าสาว แค้นปมที่ดิน ดับ 2 เจ็บ 4

สลดบางบัวทอง ปมพิพาทที่ดินเรื้อรังนับ 10 ปี อดีตผู้จัดการธนาคารคลั่งคว้าปืนยิงเครือญาติดับ 2 ศพคาบ้าน บาดเจ็บอีก 4 ราย ตำรวจรวบทันควันเตรียมแจ้งข้อหาฆ่าโดยไตร่ตรอง
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 28 ก.ค. 69 พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก.สภ.บางบัวทอง ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 4 ราย (รวมคนก่อเหตุ) เหตุเกิดบริเวณบ้านหลังหนึ่ง ม.2 (ปากซอยสุเหร่าลำรี) ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู และแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รีบรุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น บริเวณหน้าประตูบ้านพบผู้เสียชีวิต คือนายสง่า เมี้ยนแม้น อายุ 71 ปี สวมเสื้อกล้ามสีฟ้า ใส่โสร่งสีน้ำตาล นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตจมกองเลือด ห่างไปเล็กน้อยพบผู้เสียชีวิตอีก 1 ราย ทราบชื่อคือ นางสุดา เมี้ยนแม้น อายุ 74 ปี สวมเสื้อแขนยาวสีแดงลายดอก ใส่ผ้าถุงชมพูมีลาย นอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือด ซึ่งทั้ง 2 คนเป็นสามี-ภรรยากัน นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก 3 ราย ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือ นายเอนก วันแอเลาะ หรือบังซิด อายุประมาณ 59 ปี อดีตผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่ง (ผู้ก่อเหตุ) ถูกผู้ใหญ่บ้านมัดมือไว้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจ เบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบ
น.ส.นริสรา เมี้ยนแม้น ลูกสาวผู้เสียชีวิต ให้การว่า วันนี้ เวลา 06:30 น. นายเอนก (ผู้ก่อเหตุ) ได้มาที่บ้านแล้วเกิดมีปากเสียงกัน ผู้ก่อเหตุจึงใช้อาวุธปืนยิงนายสง่า เมี้ยนแม้น (ผู้เสียชีวิต คนที่ 1) นางสุดา เมี้ยนแม้น (ผู้เสียชีวิต คนที่ 2) และ นางสาวอำพา เทศเซ็น (ผู้ได้รับบาดเจ็บ คนที่ 1 ) นายสักรินทร์ เมี้ยนแม้น (ผู้ได้รับบาดเจ็บ คนที่ 2 ) และ น.ส.สราริน หร่ายมณี (ผู้บาดเจ็บ คนที่ 3) เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายเอนก (ผู้ก่อเหตุ) ไว้ได้ ซึ่งได้รับบาดเจ็บ กู้ภัยนำตัวส่ง รพ.กรุงไทย
นายพิชัย อินเด-ริส อายุ 51 ปี ญาติฝ่ายผู้หญิงที่เสียชีวิต กล่าวว่า เหตุเกิดจากข้อพิพาทเรื่องปัญหาทางเข้า-ออกบ้าน ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานานกว่า 10 ปี ระหว่างน้าเขย-น้าสาว (ผู้เสียชีวิต) กับผู้ก่อเหตุ ซึ่งตัวผู้ก่อเหตุต้องการขอขยายพื้นที่ แต่ผู้เสียชีวิตไม่ยินยอม พอตนทราบเรื่องจึงรีบเดินทางมาดูที่เกิดเหตุ เพราะอยู่ละแวกเดียวกัน มีผู้บาดเจ็บด้วยรวมผู้ก่อเหตุทั้งหมด 4 ราย ตนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ที่ผ่านมามีความกังวลว่าตราบใดหากยังเคลียร์ปัญหาไม่จบก็อาจจะมีปัญหากัน แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต ตนรู้จักกับผู้ก่อเหตุตั้งแต่เล็กยันโต ไปมาหาสู่กันตลอด เป็นคนนิสัยดี มีศักดิ์เป็นหลานของแม่ตน
พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก.สภ.บางบัวทอง กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นทั้งหมดเป็นญาติพี่น้องกัน ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงกัน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 4 ราย (รวมผู้ก่อเหตุ) ซึ่งผู้ก่อเหตุถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวแล้ว สาเหตุมาจากขัดแย้งเรื่องปมที่ดิน โดยผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บถูกฟัน ส่วนผู้บาดเจ็บถูกยิง โดยสาเหตุทั้งหมดเป็นญาติกันและมีการทะเลาะเรื่องที่ดิน มีการฟ้องร้องกัน ในเรื่องของการเปิดทางให้รถเข้า-ออกได้ ซึ่งตรงนี้เป็นที่ดินภาระจำยอม โดยทะเลาะกันมานานกว่า 10 ปี จึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น โดยผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืน ขนาด 9 มม. เบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุ “ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน”