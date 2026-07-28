ผบ.ตร. นำคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมถวายสัตย์ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "ในหลวง"

ผบ.ตร. พร้อมภริยา และคณะผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันนี้ (28 ก.ค.) เวลา 07.00 น. ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ ภริยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ
จากนั้น ผบ.ตร. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีฯ
และ เวลา 08.00 น. ที่ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ผบ.ตร. พร้อมภริยา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ โดยมี รอง ผบ.ตร. ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคู่สมรส ร่วมลงนามฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2569