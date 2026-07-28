ถวายเป็นพระราชกุศล! ตำรวจจราจรฯ ผนึกกำลังเปิดเส้นทาง ส่งหัวใจดวงที่ 181 ถึงรามาธิบดีใน 1 ชั่วโมง 57 นาที

“น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล…ส่งต่อลมหายใจ” ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ผนึกกำลังตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรโคราช เปิดเส้นทางลำเลียงหัวใจดวงที่ 181 ส่ง รพ.รามาธิบดี
วันนี้ (28 ก.ค.) พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมนำพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พร้อมอำนวยความสะดวกในทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชีวิต ซึ่งการลำเลียงอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายนับเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกนาทีมีคุณค่าต่อการต่อชีวิตผู้ป่วย
เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา เวลาประมาณ 04.00 น. ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ได้บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับตำรวจทางหลวง ตำรวจจราจรจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการลำเลียงอวัยวะหัวใจดวงที่ 181 จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้อวัยวะถึงปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ตลอดจนความร่วมมือของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ให้ความร่วมมือเปิดทางแก่รถพยาบาลและขบวนลำเลียงอวัยวะ ทำให้การเดินทางจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาถึงโรงพยาบาลรามาธิบดี ระยะทาง 259 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 57 นาที ขณะที่หากเป็นการเดินทางในสภาพการจราจรปกติ โดยไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ และขาดความร่วมมือจากประชาชน จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง การลดระยะเวลาการเดินทางจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้อวัยวะถึงโรงพยาบาลปลายทางภายในเวลาที่กำหนด เพิ่มโอกาสความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจและการช่วยชีวิตผู้ป่วย
นอกจากนี้ พล.ต.ท.นิธิธร กล่าวว่า ภารกิจลำเลียงอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายเป็นภารกิจที่ทุกวินาทีมีความหมาย เนื่องจากอวัยวะหัวใจสามารถคงสภาพเพื่อการปลูกถ่ายได้เพียงประมาณ 4 ชั่วโมง เท่านั้น ความสำเร็จของภารกิจจึงเกิดจากการบูรณาการการปฏิบัติของทุกหน่วยงาน ทั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ตำรวจทางหลวง ตำรวจจราจรจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานด้านการแพทย์ และความร่วมมือของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่พร้อมเปิดทางให้รถพยาบาลสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ภารกิจครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายร่วมกันปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ร่วมเสียสละเปิดทางให้รถพยาบาล เพราะทุกวินาทีที่ประหยัดได้ คือโอกาสในการต่อชีวิต และสร้างความหวังให้แก่ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ