ป.ป.ส.แกะรอยกล้องวงจรปิด! ตามตัว “ไรเดอร์” ส่งพัสดุให้สาวรับหิ้วซุกไอซ์ไปญี่ปุ่น แสดงความบริสุทธิ์ใจ

MGR Online - “โฆษก ป.ป.ส.” เผย ไล่กล้องวงจรปิดพบ “ไรเดอร์” นำพัสดุมาส่งถึงบ้านพักสาวรับหิ้วถูกจับซุกไอซ์สนามบินญี่ปุ่น ขอให้มาแสดงตัว หากไม่เกี่ยวขบวนการยาเสพติด
วันนี้ (28 ก.ค.) น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีหญิงไทยถูกจับกุมพร้อมยาเสพติดประเภทไอซ์ขณะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ภาค 1 สำนักปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเป็นหน่วยงานสืบสวนสอบสวนภายใต้สำนักงาน ป.ป.ส. อยู่ระหว่างการขยายผลแกะรอยบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ชื่อ “Ing Ing” เนื่องด้วยเป็นบุคคลที่ทักข้อความมาติดต่อให้สาวไทยวัย 28 ปี หิ้วพัสดุที่บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วให้ไปส่งยังปลายทางประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังต้องตรวจสอบภาพรวมในคดีที่เกี่ยวกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติก่อนหน้านี้ด้วย เพราะอาจมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับรายคดีใดมาก่อนหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการตรวจสอบย้อนหลังจากฐานข้อมูลเดิม เพื่อเปรียบเทียบกับแผนประทุษกรรมในคดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะบรรจุภัณฑ์ของพัสดุ วิธีการนำพัสดุมาส่งให้ผู้รับกลางทาง (กรณีผู้ที่ให้บริการรับหิ้วสินค้า) เส้นทางและการขับขี่ การทำธุรกรรมทางการเงิน ชื่อและที่อยู่ผู้รอรับปลายทางประเทศที่สาม หากเจอความเชื่อมโยงกับฐานคดีเก่าก็จะทำให้เห็นความชัดเจนว่าต้นทางยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านรายใด
น.ส.อารีภักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนของการแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิด พบว่า มีไรเดอร์ที่นำพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดนี้มาส่งให้สาวไทยยังบ้านพัก คือใคร ใช้พาหนะใดในการเดินทางมาส่ง ตำหนิรูปพรรณสัณฐาน การแต่งกาย เส้นทางการขับขี่ก่อนมาถึงบ้านของสาวไทย และเมื่อส่งพัสดุเสร็จแล้วขับขี่ออกไปเส้นทางใดนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. ได้บูรณาการความร่วมมือทำงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในส่วนของ สภ.บางบัวทอง และระดับกองบัญชาการตำรวจนครบาล นำโดย พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ หรือ รองจ๋อ รอง ผบช.น. ที่มีการส่งทีมเจ้าหน้าที่กระจายตัวลงเก็บไฟล์กล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ คาดว่า จะได้ข้อมูลในเร็ววันนี้
“ทั้งนี้ ได้เปิดพื้นที่ให้ความเป็นธรรมเพื่อให้ไรเดอร์ชายรายดังกล่าวที่ปรากฏตามหน้าสื่อ ได้เข้าแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าตนเองนั้นมีหน้าที่เป็นไรเดอร์จัดส่งพัสดุจริงๆ หรือได้รับงานว่าจ้างจากใคร และส่งพัสดุที่ถูกอ้างว่าเป็นรายการใด เพื่อยืนยันตัวเอง แต่ถ้ายังไม่มีไรเดอร์เข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจก็จะกลายเป็นการตั้งข้อสังเกตพิรุธได้ว่าไรเดอร์รายนี้อาจเป็นหนึ่งในเครือข่ายของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติก็เป็นไปได้ หากไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด ก็ขอความร่วมมือให้เข้าแสดงตัวและแสดงความบริสุทธิ์ใจกับพนักงานสอบสวนตำรวจในท้องที่ หรือประสานมายังสำนักงาน ป.ป.ส. ก็ได้เช่นเดียวกัน”
โฆษกสำนักงาน ป.ป.ส เผยอีกว่า สำหรับความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบของกลางยาเสพติด ซึ่งเป็นไอซ์ ที่ถูกซุกซ่อนไปในกล่องพัสดุของสาวไทยวัย 28 ปี ทราบว่า ทางการญี่ปุ่นได้มีการนำตัวอย่างยาเสพติดเข้าตรวจสอบในห้องแล็บเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจเรื่องยาเสพติดอย่างเป็นทางการ แต่เบื้องต้นในชั้นการจับกุม พบว่าน้ำหนักของตัวกล่องพัสดุ หนัก 12 กก. ซึ่งด้านในก็มีสินค้าหลายอย่าง แต่ส่วนที่เป็นการซุกยาเสพติด พบว่า มีไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟ ปริมาณรวมทั้งสิ้น 900 กรัม อย่างไรก็ตาม ต้องรอให้ทางการญี่ปุ่นได้ดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนจึงจะได้มีการแจ้งเป็นรายงานมาให้ทราบในภายหลัง ซึ่งก็จะได้ใช้ข้อมูลในส่วนนี้ขยายผลเพิ่มเติมได้อีกด้วย
โฆษกสำนักงาน ป.ป.ส เผยต่อว่า สำหรับความคืบหน้าในวันที่ 31 ก.ค. 69 อัยการญี่ปุ่นจะมีการพิจารณาคำสั่งคดีต่อสาวไทยวัย 28 ปี จะมีความผิดในเรื่องเกี่ยวกับการนำพายาเสพติดให้โทษเข้าสู่ราชอาณาจักรอย่างไรบ้าง ซึ่งถ้าหากอัยการญี่ปุ่นมองว่าหญิงไทยไม่ได้มีเจตนา หรือไม่ได้มีการกระทำความผิดอันน่าเชื่อได้ว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ อัยการอาจพิจารณาสั่งไม่ฟ้องก็เป็นไปได้ ซึ่งหลังจากนั้น กรมการกงสุลของไทยก็จะได้มีการประสานนำตัวสาวไทยรายนี้กลับสู่ประเทศไทยทันที ซึ่งเมื่อสาวไทยรายนี้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายศุลกากร ฐานเลี่ยงภาษี แต่ถ้าหากอัยการญี่ปุ่นมีการสั่งฟ้องดำเนินคดีในเรื่องของโทษยาเสพติดจริง ก็ต้องดูรายละเอียดว่าเป็นการสั่งฟ้องในพฤติการณ์ใด ข้อหาใดบ้าง และอัตราโทษจำคุกอย่างไร ซึ่งระหว่างนี้ทางการไทย โดย ป.ป.ส. และตำรวจ ก็เร่งเดินหน้าในการขยายผลหาข้อมูลในส่วนของเครือข่ายที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุในคดีนี้ด้วย