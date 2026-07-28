นายกแจ๊สนำชาวบ้านปลูกต้นชัยพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติ ชูเป็นแลนด์มาร์คใหม่คลองหลวง

ประชาชนจำนวนมากในอำเภอคลองหลวง ร่วมกันปลูกต้นชัยพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมชื่นชมความสวยงามลู่วิ่งริมน้ำเฟสแรกคนแน่น เป็นโมเดลแรก เดินหน้าสร้างสวนออกกำลังกายผุดปอดแห่งใหม่บางกะดี-บ้านกลาง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง, คณะผู้บริหาร, ส.อบจ.ปทุมธานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ประธานชุมชนต่างๆในอำเภอคลองหลวง
มาร่วมกันปลูกต้นชัยพฤกษ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกอบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายก ทม.คลองหลวง และประชาชนในละแวกใกล้เคียงที่เดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ได้ร่วมใจกัน ปลูกต้นชัยพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อปักหมุดยกระดับพื้นที่แห่งนี้ให้เป็น "แลนด์มาร์คสีเขียว" ช่วยเพิ่มร่มเงา ปรับทัศนียภาพริมน้ำให้สวยงาม น่าอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมแสดงความยินดีที่เห็นประชาชนเดินทางมาออกกำลังกายกันอย่างหนาแน่นตั้งแต่วันแรกๆ ที่เปิดใช้งาน
พลตำรวจโท คำรณวิทย์ เปิดเผยว่า ทาง อบจ.ปทุมธานี ห่วงใยเรื่องสุขภาพและสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน จึงตั้งใจพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นจุดออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของชาวคลองหลวงทั้งหมด แม้ที่ผ่านมาจะติดขัดข้อกฎหมายบางประการจนต้องทยอยพัฒนาทีละเฟสในลักษณะรูปตัวยู (U) แต่ก็มีแผนเร่งรัดงบประมาณเพื่อสร้างลานกิจกรรม อัฒจันทร์ และเชื่อมต่อพื้นที่ให้สมบูรณ์ รองรับมหกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬาทางน้ำในอนาคต
นอกจากนี้ อบจ.ปทุมธานี ยังได้วางแผนก้าวต่อไป โดยเตรียมประสานขอใช้พื้นที่จากการประปานครหลวง เพื่อขยายผลสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ให้เป็น "ปอดแห่งใหม่" สำหรับรองรับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางกะดีและตำบลบ้านกลางต่อไปอีกด้วย