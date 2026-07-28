อดีต อธิบดี สถ.-ผอ.มศว อ่วม! โดน 7 ข้อหาหนัก "ผอ.พิชิต-ดร.วิน-ศตพร" ถูกแจ้งเพิ่มอีก 1 ข้อหา

MGR Online - กองปราบเตรียมบุกเรือนจำแจ้งข้อหาเพิ่ม "ผอ.พิชิต-ดร.วิน-ศตพร" แก๊งโกงสอบท้องถิ่นฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานทุจริต - อดีต อธิบดี สถ.-ผอ.มศว อ่วมโดนคนละ 7 ข้อหา
วันนี้ (28 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นว่า ภายหลังพนักงานสอบสวน กองปราบปรามออกหมายเรียก นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายเรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้มารับทราบข้อกล่าวหารวม 7 ข้อหา หลังแนวทางสืบสวนพบว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา โดยให้มาพบพนักงานสอบสวนกองปราบฯ ภายในวันที่ 31 ก.ค.ที่จะถึงนี้นั้น
นอกจากนี้ทางพนักงานสอบสวน กองปราบปรามเตรียมเดินทางไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหารวม 3 คน ที่จับกุมได้ก่อนหน้านี้ในเรือนจำ คือ นายวิน ธนพชรโภคิน หรือวิน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, น.ส.ศตพร ธนพชรโภคิน น้องสาวนายวิน และ จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม หรือ จ่าพิชิต ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
โดยข้อหาที่แจ้งเพิ่มเติมคือข้อหา"สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ประกอบมาตรา 157 ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนกองปราบได้แจ้งไปแล้ว 3 ข้อหา ประกอบด้วย มีพฤติกรรมเป็นอั้งยี่และซ่องโจร, ม.อาญา 188 ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และ ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฐานนำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ
ส่วนผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.และตำรวจ ปปป. พบอยู่ที่บริษัทของ ผอ.พิชิต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ขณะกำลังแก้ไขข้อมูลข้อสอบ ทั้ง 11 ราย เบื้องต้นจะถูกเรียกมาแจ้งข้อหา "อั้งยี่ ,ซ่องโจร, ม.อาญา 188 ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และ ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฐานนำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ"
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับข้อหาที่ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายเรืองเดช ศิริกิจ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะถูกแจ้งรวม 7 ข้อหานั้น ประกอบด้วย 1.เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 2.เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น 3.เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสารรับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ 4.ร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผู้อื่น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 5.ร่วมกันปลอมเอกสารราชการ
6.ร่วมกันเปิดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารใดๆ ซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไป เพื่อล่วงรู้ข้อความ เพื่อนำข้อความหรือเอกสารเช่นว่านั้นออกเปิดเผย 7. ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน