“กรมคุก” แจงแยกแดนขังผู้ต้องขังคดี ม.112 เป็นการจำแนกปกติ ไม่เกี่ยวขอพระราชทานอภัยโทษ

MGR Online - ราชทัณฑ์ ชี้กรณีสื่อโซเชียลตั้งข้อสังเกต แยกแดนขังผู้ต้องขังคดี ม.112 ไม่ได้เลือกปฏิบัติ ยันเป็นกระบวนการจำแนกตามปกติ ไม่เกี่ยวกับขอพระราชทานอภัยโทษ
ตามที่ปรากฏข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ กล่าวถึงการพยายามแยกแดนขังผู้ต้องขังคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ไม่ให้อยู่ร่วมกัน โดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นมาตรการเพื่อกดดันให้ผู้ต้องขังยื่นคำขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล นั้น
วันนี้ (28 ก.ค.) กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและหลักวิชาการด้านราชทัณฑ์ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกดดันหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายใดรายหนึ่ง โดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 40 และมาตรา 41 บัญญัติให้เรือนจำดำเนินการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง โดยพิจารณาตามประเภทลักษณะคดีอายุ เพศ พฤติการณ์แห่งคดี ระดับความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ความมั่นคง ตลอดจนปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบคุมผู้ต้องขังและการดำเนินงานด้านทัณฑปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชทัณฑ์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดระบบการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง การควบคุมและการแยกคุมขัง และการย้ายผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะในข้อ 15 (2) กำหนดให้ผู้ต้องขังหลายคนในคดีเดียวกันให้แยกผู้ต้องขังแต่ละคนมิให้ปะปนกัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือข้อจำกัดด้านสถานที่ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายในเรือนจำ
ทั้งนี้ การที่ผู้ต้องขังในคดีเดียวกันไม่ได้ถูกคุมขังอยู่เรือนจำหรือแดนเดียวกัน ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือมีวัตถุประสงค์กดดันแต่อย่างใด เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งคำนึงถึงเขตอำนาจศาลในการกระทำความผิด ระดับความมั่นคงความแออัดของเรือนจำ ความพร้อมของสถานที่ในการฝึกอบรมหรือรักษาพยาบาล ตลอดจนประสิทธิภาพในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง และความสงบเรียบร้อยของเรือนจำ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโทษหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายใดเป็นการเฉพาะ
กรมราชทัณฑ์ขอเน้นย้ำว่า จะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และเสมอภาค ภายใต้หลักนิติธรรม ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของเรือนจำอย่างเคร่งครัด