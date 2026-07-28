สืบชัยพฤกษ์ดักตะครุบ 2 โจรจีนบินลัดฟ้าล่าเหยื่อบ้านหรู ยึดอุปกรณ์ครบมือหวังลงมือซ้ำ

เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ที่สภ.ชัยพฤกษ์ พ.ต.อ.วุฒิชัย สุคนธวิท ผกก.สภ.ชัยพฤกษ์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.อัครภัส จายะวานิช รอง ผกก.สส.สภ.ชัยพฤกษ์, พ.ต.ท.ฉัฐวัฒน์ สิริเบญจศักดิ์ สว.สส.สภ.ชัยพฤกษ์, ร.ต.อ.จิรายุวัฒน์ ยศนันท์ รอง สว.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.ชัยพฤกษ์ ร่วมกันจับกุม 1.MR.LEBAO JIANG (เลอเป่า เจียง) อายุ 49 ปี สัญชาติจีน (เสื้อแจ็คเก็ตสีดำ-เขียว) ตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ.656/2569 ลง 11 พฤษภาคม 2569 และ 2.MR.FEIXING HONG (เฟยชิง หง) อายุ 49 ปี สัญชาติจีน (เสื้อแจ็คเก็ตสีดำ) ตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ.658/2569 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่ ห้องโถงผู้โดยสารฝ่าย ตม.ขาเข้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พร้อมของกลางที่มีไว้ใช้เตรียมก่อเหตุ คือ 1.เสื้อผ้า 2.กระเป๋าสะพาย 3.รองเท้า 4.โม่งคลุมหัว 5.ถุงมือ และอื่นๆ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถาน โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้า โดยมอมหน้าหรือทำด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหรือจำหน้าได้ โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ในเวลากลางคืน“
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 และ วันที่ 11 เมษายน 2569 ผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ได้แก่ 1.MR.LEBAO JIANG (เลอเป่า เจียง), 2.MR.FEIXING HONG (เฟยชิง หง) และ 3.MR.WENHUA CHEN (เหวินหู อาเฉิน) *** ยังไม่สามารถจับกุมตัวได้ *** ได้เข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ ภายในหมู่บ้านหรูชื่อดังแห่งหนึ่ง ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 3 หลัง โดยได้ทรัพย์สินหลายรายการ รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 1 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดเกิดเหตุ จนทราบว่าผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ใช้รถสาธารณะ (Grab) ในการเดินทางมาบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ ก่อนเดินเท้าเข้ามาบริเวณที่ดินว่างเปล่าหลังหมู่บ้านหรู และปีนรั้วเข้าไปก่อเหตุ ก่อนหลบหนีนำทรัพย์สินไปขายต่างจังหวัด และเดินทางกลับประเทศจีน จึงได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับ โดยได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อทำการรอจับกุมตัว จนทราบว่าผู้ต้องหา จำนวน 2 ราย (รายที่ 1 และรายที่ 2) ได้เดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งในวันนี้
พ.ต.ท.ฉัฐวัฒน์ สิริเบญจศักดิ์ สว.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความว่าถูกโจรขึ้นบ้าน ซึ่งจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย เป็นชาวจีนที่ตั้งใจเดินทางเข้ามาประเทศไทยช่วงวันหยุดยาวเพื่อมาก่อเหตุ โดยพักอาศัยโรงแรมแถวย่านดอนเมือง กทม. และเรียกรถสาธารณะ (Grab) ไปที่หมู่บ้านหรูชื่อดังแห่งหนึ่ง ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ก่อเหตุลักทรัพย์ จำนวน 4 หลัง และนำสิ่งของไปขายที่พัทยา จ.ชลบุรี ประมาณวันที่ 12 เมษายน 2569 และหลังจากขายของเสร็จได้เดินทางกลับประเทศจีน วันที่ 14 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ไปตรวจสอบตามโรงแรม จึงทราบชื่อ-นามสกุลจริงของผู้ก่อเหตุทั้งหมด และออกหมายจับ จำนวน 3 ราย แต่วันนี้ที่ได้ตัวผู้ก่อเหตุมา 2 ราย เพราะอีก 1 ราย ไม่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วย พร้อมของกลางที่คาดว่าเตรียมไว้สำหรับก่อเหตุซ้ำ ซึ่งจากการสอบปากคำเบื้องต้นทางผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา จะต้องให้เจ้าพนักงานสอบสวนเตรียมล่ามในการสอบปากคำในวันพรุ่งนี้ ส่วนในการก่อเหตุทรัพย์สินที่ผู้ต้องหาได้ไปส่วนใหญ่จะเป็น สร้อยคอทองคำ เงินสด กระเป๋าแบรนด์เนม รวมมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท ต่อ 1 ครั้ง
โดยเราดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดนนทบุรี โดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ให้กำชับเรื่องการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ
สุดท้ายแล้วอยากจะฝากถึงประชาชนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากมีชาวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ดูท่าทางมีพิรุจ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าตรวจสอบได้ทันที เพราะอาจจะเป็นคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุเหมือนครั้งนี้ก็ได้