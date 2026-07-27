พ่อพร้อมแฟนหนุ่มรุดให้ปากคำ ตร. หลังแฟนสาวรับจ้างหิ้วของข้ามประเทศ ถูกตร.ญี่ปุ่นจับคาสนามบิน พบยาเสพติดซุกในซองกาแฟ

สาวเมืองนนท์ถูกรวบคาสนามบินญี่ปุ่น พบยาไอซ์ซุกในซองกาแฟ หลังรับจ้างหิ้วของข้ามประเทศ พ่อพร้อมแฟนหนุ่มให้ปากคำเพิ่มเติม
เมื่อวันที่27 ก.ค.2569 จากกนณี เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากน.ส.กันยาวีร์ เฟื่องเพียร อายุ 45 ปี และนายธนาศักดิ์ ทองน้อย อายุ 53 ปี สองสามี-ภรรยา หลังจาก น.ส.จุฑาทิพย์ ทองน้อย อายุ 28 ปี บุตรสาว พร้อมด้วย นายศราวุธ กลับดี อายุ 28 ปี แฟนหนุ่ม และเพื่อนอีก 1 คน มีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ออกเดินทางไปที่ประเทศญุี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2569 ที่ผ่านมา โดยขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง สายการบิน Thai AirAsia เที่ยวบิน FD236 เมื่อไปถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบสัมภาระของ น.ส.จุฑาทิพย์ พบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟ จึงถูกควบคุมตัว เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่ผ่านมา
ซึ่งในวันนี้นายธนาศักดิ์ ทองน้อย อายุ 53 ปี ซึ่งเป็นพ่อและนายศราวุธ กลับดี อายุ 28 ปี แฟนหนุ่ม ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ ตร.สภ.บางบัวทองเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติม
นายธนาศักดิ์ ทองน้อย อายุ 53 ปี ซึ่งเป็นพ่อ กล่าวว่า ทางปปส. ประสานมา เบื้องต้นที่ตนอยากทราบคือว่าตอนนี้ ลูกสาว ที่อยู่ต่างประเทศของตนเป็นอย่างไรบ้าง เพราะว่า ตนไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้ โดย ลูกสาวของตนเดินทางไปต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม และ ได้ข่าว วันที่ 12 กรกฎาคม คือ มีหนังสือ ส่งมาที่บ้าน ซึ่งเป็นหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งในหนังสือ เป็น เกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติด ยาไอซ์ พอหลังจากนั้นต้นก็ไม่ทราบข่าวแล้ว ว่าเป็นอย่างไรบ้าง จนถึงตอนนี้ มันก็ยังติดต่อไม่ได้ ตนเป็นห่วงมาก ซึ่ง ตนคิดว่า ลูกของตนเป็นเหยื่อ เพราะว่าลูกของตน ไม่เคยมี ประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ลูกตนมีอาชีพรับหิ้ว สินค้า และเพิ่งทำได้ ประมาณ 1 ปี ซึ่ง ก็มีข่าว ออกมา เรื่อยๆ ที่เกี่ยวกับ การหิ้ว ยาเสพติด ซึ่ง ตนก็เคย เตือนลูกสาว เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งในการรับรู้แต่ละครั้ง จะติดต่อสื่อสารผ่าน Line หรือผ่าน facebook ซึ่งจะเป็นกลุ่ม โดยปกติ จะหิ้วไป ประเทศญี่ปุ่น เพียงประเทศเดียว ก่อนที่จะมาทำอาชีพรับหิ้ว ลูกของตนเคย ทำอาชีพขายของเก่ามาก่อน เช่นรับเงินเก่า รับเช่าพระ ปล่อยเช่าพระ ซึ่งเป็นอาชีพของบ้าน ซึ่งอาชีพรับหิ้วนี่เป็นอาชีพเสริม และไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วย ตนก็ไม่ทราบว่าไปบ่อยแค่ไหน แต่ เท่าที่ตนดู ก็น่าจะไปบ่อย นอกจากฟุกุโอกะ ตนก็ไม่ทราบว่าลูกไปที่ไหนบ้าง
นายศราวุธ กลับดี อายุ 28 ปี แฟนหนุ่ม กล่าวว่า ซึ่งในตอนที่เกิดเหตุ โดนรอรับอยู่กับแฟน กระเป๋า 2 ใบ และกล่อง 1 กล่อง นำขึ้นรถเข็น โดยแฟนของตนได้เข็นกล่องออกไป จนถึงเครื่องสแกน กรมศุลดักแฟนตนไว้ และตนกับเพื่อน ก็ออกไปรอ ที่ขนส่งยามาโตะ ที่อยู่ในสนามบิน เพื่อรอส่งของ ซึ่งตอนนั้นตนก็ไม่เอะใจนึกว่าตรวจปกติ จนครบ 1 ชั่วโมงเพื่อน จึงไปถามเจ้าหน้าที่ ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัว ตน และเพื่อน เข้าห้องสอบสวนแยก คนละห้อง ทางเจ้าหน้าที่ก็ถามตนว่าในกระเป๋า 2 ใบนี้ มั่นใจไหมว่าไม่มีสารเสพติด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ สอบถามตอนหลายรอบ ตนก็ตอบมั่นใจทุกรอบ ทางเจ้าหน้าที่เข้าตรวจอะไรไม่เจอในกระเป๋าทั้ง 2 ใบ ต้นคิดว่าสุ่มตรวจ ซึ่งตอนนี้แฟนของตนก็ไม่ได้ออกมาคนเดียวจนถึงตอนนี้ ยังไม่ได้คุยเลย นนท์ก็กังวลและเป็นห่วง ซึ่งตนก็ได้ทักไปทางกรมศุล ติดตามว่าแฟนของตนเป็นยังไงบ้าง แต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ซึ่งตอนยืนยันความบริสุทธิ์ เพราะว่าปกติ ก็รับหิ้วญี่ปุ่น ไทย กิโลกรัมละ 200-300 บาท ที่แฟนตนเองทำ ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย โดยทำมาประมาณ 1 ปีแล้ว