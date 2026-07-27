ป.ป.ส. สอบปากคำแฟนหนุ่มสาวรับหิ้วถูกจับซุกไอซ์ในซองกาแฟคาสนามบินญี่ปุ่น เร่งขยายผลผู้ว่าจ้าง

MGR Online - โฆษก ป.ป.ส. เผย สอบปากคำแฟนหนุ่มของสาวรับหิ้ว ผู้ต้องหาลักลอบนำไอซ์เข้าประเทศญี่ปุ่น เร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้อง เตือนอาจตกเป็นเครื่องมือ
วันนี้ (27 ก.ค.) น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และในฐานะโฆษก ป.ป.ส. เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีหญิงไทยถูกจับกุมพร้อมยาเสพติดประเภทไอซ์ขณะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ว่า เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ได้ดำเนินการสอบปากคำ นายศราวุธ ซึ่งเป็นแฟนของ น.ส.จุฑาทิพย์ ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว ซึ่งจากการสอบปากคำ นายศราวุธให้การว่า ตนและ น.ส.จุฑาทิพย์ ประกอบอาชีพรับซื้อธนบัตรและเหรียญเก่า รวมทั้งรับจ้างหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มาประมาณ 2 ปี โดยรับงานผ่านกลุ่ม Facebook รับหิ้วสินค้า และ LINE Official ชื่อ “Thienthienshop”
น.ส.อารีภักดิ์ เผยว่า ในวันเกิดเหตุ ทั้งสองพร้อมเพื่อนได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำสินค้าที่รับหิ้วไปส่งให้ผู้ว่าจ้าง แต่เมื่อ น.ส.จุฑาทิพย์ ผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรญี่ปุ่นได้ถูกควบคุมตัวไว้ ส่วนตัวนายศราวุธและเพื่อนร่วมเดินทางถูกตรวจค้นสัมภาระ แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย จึงได้รับการปล่อยตัว ก่อนจะทราบภายหลังจากการประสานงานของกรมการกงสุลว่า น.ส.จุฑาทิพย์ ถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจสอบประวัติการสนทนาใน LINE Official พบข้อมูลว่า พัสดุที่เป็นประเด็นในคดีได้รับการว่าจ้างจากบัญชี LINE ชื่อ “Ing Ing” ซึ่งนายศราวุธให้การว่า เคยว่าจ้างให้รับหิ้วสินค้ามาแล้วรวม ทั้งหมดจำนวน 2 ครั้ง
โฆษก ป.ป.ส. เผยอีกว่า ข้อมูลจากการสอบปากคำครั้งนี้เป็นเพียงคำให้การในชั้นสืบสวนสอบสวน ซึ่งพนักงานสอบสวนจะนำไปประกอบการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขยายผลติดตามตัวผู้ว่าจ้าง ผู้ร่วมกระทำความผิด และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
“สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ขอเตือนประชาชนที่รับจ้างหิ้วสินค้า หรือรับฝากสัมภาระไปต่างประเทศ ให้ตรวจสอบที่มาของสิ่งของทุกชิ้นอย่างละเอียด และหลีกเลี่ยงการรับฝากสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถตรวจสอบตัวตนได้ เนื่องจากอาจตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ แม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดก็ตาม”