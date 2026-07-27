ผู้การสืบภาค 6 ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านผาหลัก จ.น่าน

วันนี้ (27 ก.ค.) พล.ต.ต.เดชพล เปรมศิริ ผบก.สส.ภ.6 พร้อมด้วย พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ. นายธนทัตต์ ดาวเงิน (ต๋องขาว เชียงใหม่ และกลุ่มเพื่อนนครปฐม ร่วมส่งมอบอาคารเรียนอเนกประสงค์ให้กับ โรงเรียนบ้านผาหลัก ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน โดยมีคณะครู และเด็กนักเรียน ร่วมรับมอบอาคารด้วยความชื่นมื่น
สำหรับอาคารอเนกประสงค์ดังกล่าว กลุ่มผู้สร้างจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 600,000 บาท สำหรับโรงเรียนบ้านผาหลัก อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 (สพป.น่าน เขต 2) เปิดสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา.