ผบ.ตร. สั่งตำรวจทั่วประเทศเข้มความปลอดภัยช่วงหยุดยาว เตือนงดขายเหล้า 48 ชม. วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

ผบ.ตร. สั่งการตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกการจราจร ตลอดห้วงวันหยุดยาว เตือนงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 48 ชั่วโมง วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
วันนี้ (27 ก.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศเตรียมพร้อมแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และลดอุบัติเหตุทางถนน อันเนื่องมาจากวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวัน ได้แก่ วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วันที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ผบ.ตร.สั่งการให้เตรียมพร้อมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการอำนวยความสะดวกการจราจร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำหรับมาตรการป้องกันปราบปรามนั้น ได้สั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มวงรอบในการกวดขัน ตรวจตรา ตรวจสอบ บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร ภาคีเครือข่าย และให้เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัย เพื่อตรวจค้นอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ
รวมทั้งเพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในเคหสถาน บริเวณสถานีขนส่ง/ที่พักโดยสาร สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ โรงแรมที่พัก รวมทั้งการป้องกันการโจรกรรมอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้า สายเคเบิ้ลสื่อสาร และป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางหรือขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือมีพฤติการณ์อันน่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทาง
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท ทั้งร้านค้าในชุมชน ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้ าร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักรตลอด 48 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของคืนวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 ยกเว้นการขายในสถานที่ที่ได้รับการยกเว้น หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 39 แห่งพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ผบ.ตร. ยังได้สั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่อำนวยความสะดวกการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2569 โดยในด้านการอำนวยความสะดวกการจราจร มอบหมายให้กองบังคับการตำรวจทางหลวงเป็นหน่วยหลักในการบริหารจัดการการจราจรบนทางหลวงสายหลัก และพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษ (Reversible Lane) ในเส้นทางที่มีความจำเป็น พร้อมประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด หากเกิดอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉิน หรือมีปริมาณการจราจรหนาแน่น
พร้อมสั่งการให้ทุกสถานีตำรวจจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ตำรวจทางหลวง และอาสาจราจร ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางแยกสำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว ศาสนสถาน สถานีขนส่ง และจุดที่มีประชาชนใช้เส้นทางจำนวนมาก พร้อมจัดระเบียบการจอดรถ ดูแลการสัญจร และเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุรถเสีย อุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้การเดินทางกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทาง แจ้งเหตุ หรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อ สายด่วนตำรวจทางหลวง 1193, สายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจร 1197, หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง