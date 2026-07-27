ตม.ลุยเพิกถอนวีซ่า-ขึ้นแบล็กลิสต์ชาวจีน เอี่ยวโรงแรมรังมังกรเทา ผลักดัน 3 เมียนมาออกนอกประเทศ

ตม.เสนอเพิกถอนวีซ่า-ขึ้นบัญชีดำ ผู้ต้องหาจีน คดีโรงแรมทุนสีเทา ผลักดัน 3 เมียนมากลับประเทศ ย้ำไม่ให้ใช้ไทยเป็นฐานกระทำผิด
จากกรณีตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เปิดปฏิบัติการตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มทุนต่างชาติสีเทา ลักลอบเปิดบ่อนพนัน เสพและจำหน่ายยาเสพติด พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ประกอบด้วย ชาวจีน 1 ราย และชาวเมียนมา 3 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมาก นั้น
ล่าสุดวันนี้ (27ก.ค.) เวลา 12.00 น. ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร รอง ผบก.ตม.3 ในฐานะโฆษก ตม.3 เปิดเผยว่า เมื่อปี 2566 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้เคยเข้าตรวจค้นสถานที่แห่งนี้ และสามารถจับกุมนักพนันทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 40 ราย ก่อนที่โรงแรมจะปิดปรับปรุง ภายหลังการจับกุมครั้งนี้ ตม.จว.นนทบุรี ได้เร่งประสานพนักงานสอบสวนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลต่างด้าว และได้ยื่นเสนอเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ของผู้ต้องหาสัญชาติจีน คือ นาย LIU CHAO อายุ 33 ปี พร้อมเตรียมเสนอขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้าม (Blacklist) เพื่อมิให้สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
สำหรับผู้ต้องหาสัญชาติเมียนมานั้น ถูกจับกุมในข้อหา “เป็นต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” จะได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการผลักดันออกนอกราชอาณาจักร และพิจารณามาตรการขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ขอยืนยันว่า นโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเปิดรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากพบว่าบุคคลต่างด้าวรายใดมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
โฆษก ตม.3 กล่าวว่า การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ที่กำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ คัดกรอง และบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลต่างด้าวที่มีพฤติการณ์กระทำความผิดหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ กลุ่มทุนสีเทา และการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดทุกรูปแบบ