ป.ออกหมายเรียก "อธิบดี สถ.-ผอ.มศว" เอี่ยวโกงสอบท้องถิ่น รับทราบข้อหาภายในสัปดาห์นี้ เผยหลักฐานชัดใช้อำนาจเอื้อขบวนการทุจริต

MGR Online - กองปราบออกหมายเรียก"อธิบดี สถ.-ผอ.สำนักทดสอบฯ มศว" เอี่ยวโกงสอบท้องถิ่น รับทราบข้อหาภายในสัปดาห์นี้ หลังผู้ต้องหาซัดทอดรับกระดาษคำตอบ -เฉลยข้อสอบจาก 2 ผู้ถูกกล่าวหา
วันนี้ ( 27 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ล่าสุด ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) คณะพนักงานสอบสวนได้ประชุมพิจารณาการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่กลุ่มข้าราชการและพนักงานเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าว
โดยแหล่งข่าวจากกองปราบปราม เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม 13 ราย ให้เดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำภายในสัปดาห์นี้ หากไม่มาพบตามกำหนดนัด จะดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่ 2 ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
สำหรับผู้ต้องหาทั้ง 13 ราย แบ่งออกเป็นข้าราชการระดับสูง 2 ราย ได้แก่ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
ส่วนผู้ต้องหาอีก 11 ราย ประกอบด้วย กลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานบริษัทเอกชน ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นจับกุมได้ภายในบ้านพัก ย่านจังหวัดนนทบุรี ขณะกำลังร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบ ถูกออกหมายเรียกในข้อหาร่วมกันเป็นอั้งยี่ และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายงานข่าวจากการสอบสวนเปิดเผยถึงพฤติการณ์ว่า พยานหลักฐานมีความเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงทั้ง 2 รายอย่างชัดเจน โดยพบว่ามีการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ทางราชการในการอำนวยความสะดวก เพื่อให้กลุ่มขบวนการเข้าถึงข้อมูลการสอบ ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การซัดทอดของ ดร.วิน หรือ นายอัศวิน โชติพนัง ที่ระบุว่า ได้รับคำสั่งจาก จ.ส.ต.พิชิต ทั้งพรม 2 ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้า ให้ไปประสานงานกับ ผศ.ดร.เรืองเดช ในฐานะผู้ดูแลจัดเก็บกระดาษคำตอบ เพื่อนำกระดาษคำตอบออกมาส่งมอบให้กลุ่มผู้แก้ไขคะแนน 11 ราย ที่บ้านพักใน จ.นนทบุรี
นอกจากนี้ ดร.วิน ยังได้ประสานงานกับ นายธีรุตม์ ในฐานะผู้จัดจ้างให้มีการจัดสอบและเป็นผู้ถือครองเฉลยข้อสอบ เพื่อนำเฉลยดังกล่าวมาส่งต่อให้กลุ่มขบวนการใช้ประกอบการแก้ไขคะแนนสอบต่อไป