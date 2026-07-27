โผล่อีก! เจ้าของร้านขายยา งงถูกสวมสิทธิ์รักษา ตัวอยู่ กทม.พบประวัติเจ็บคอโผล่รับยา จ.ร้อยเอ็ด

"เภ ตั้มสไตล์" เจ้าของร้านขายยาย่านบางกรวยสุดงง โหลดแอป "หมอพร้อม" มาตรวจสอบข้อมูล พบประวัติรักษาปลอม ตัวอยู่กรุงเทพฯ แต่มีชื่อโผล่รับยาที่บ้านเกิดร้อยเอ็ด เชื่อมีเหยื่ออีกเพียบ ตั้งคำถามใครได้ประโยชน์ วอนหน่วยงานตรวจสอบ หวั่นโยงทุจริตงบประมาณรัฐ
จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "เภตั้ม สไตล์" โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ระบุว่า ภายหลังเห็นข่าวจากเพจ Drama-addict เกี่ยวกับกรณีมีผู้ถูกสวมสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งที่เจ้าตัวไม่ได้ไปรับบริการจริง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชัน หมอพร้อม ตนจึงดาวน์โหลดแอปฯ มาเช็กข้อมูลของตัวเอง ก่อนพบว่ามีประวัติการเข้ารับการรักษาที่สถานีอนามัยในบ้านเกิด ทั้งที่ช่วงเวลาดังกล่าวอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ตลอด และไม่เคยไปใช้บริการที่สถานีอนามัยแห่งนั้นเลย
เจ้าตัวยังระบุอีกว่า ต้องการคำตอบจากผู้เกี่ยวข้อง พร้อมขอให้เพื่อนและชาวบ้านในพื้นที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลของตัวเองผ่านแอปฯ หมอพร้อม เพราะเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียหายในลักษณะเดียวกันอีกหลายราย พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์ และผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้จะได้รับผลกระทบหรือเสียประโยชน์ในอนาคตหรือไม่
ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับ เภ ตั้มสไตล์ เจ้าของร้านขายยา ทีเค.ฟาร์มาซี สาขาบางกรวย ตั้งอยู่บริเวณ ถนนบางกรวย-จงถนอม ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เปิดเผยว่า ตนเล่นโซเชียลเป็นปกติ ติดตามเพจ Drama-addict มีการแชร์คนถูกสวมสิทธิ์ ก็เลยลองโหลด Application มาเช็คของตัวเอง ปรากฏว่าขึ้นชื่อ เลยแคปหน้าจอส่งหลังไมค์ไปที่ Drama-addict ว่าตนโดนสวมสิทธิ์
ตอนแรกตนไม่ได้ซีเรียส แต่พอเห็นหน้ารายการการจ่ายยาและวินิจฉัยโรค ขึ้นมาแล้วมีรายการลิสต์ยา ตนมองว่าเป็นแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว ใครจะรับผิดชอบ ในส่วนที่ตนโดนคนอื่นสวมสิทธิ์ในประวัติ มีอาการเจ็บคอ และได้สั่งจ่ายมะขามป้อม ฟ้าทะลายโจร ในช่วงเวลาที่สั่งจ่าย ตนอยู่ที่ร้านยาในกรุงเทพฯ ไม่ได้อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด และไม่ได้เจ็บคอ ถ้าตนเจ็บคอคงไม่ขับรถไปใช้สิทธิ์ที่ร้อยเอ็ด
เท่าที่ตนตั้งข้อสงสัย คนที่ถูกสวมสิทธิ์ส่วนใหญ่จะอยู่ต่างจังหวัด ในส่วนอนามัยแถวบ้านตน เป็นชุมชนมีคนอยู่อาศัยประมาณ 400 ครัวเรือน ในเขตรับผิดชอบทะเบียนราษฎร์ต้องมีอยู่แล้ว ที่ตนโพสต์เพื่อจะแจ้งคนแถวบ้าน มีหลายคนทักมาคุย ไม่ได้อยู่บ้าน แต่โดนสวมสิทธิ์ มีอยู่ 1 คนที่สนิทกัน เป็นข้าราชการครูอยู่ต่างจังหวัด มีห้วงเวลารักษาที่อนามัย ตนเลยให้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ เพราะเวลาที่ถูกสวมสิทธิ์ในเวลาราชการ ไม่รู้วันข้างหน้าจะโดนกลั่นแกล้งหรือไม่
ตนมองว่าตัว Application ไอเดียของสาธารณสุขดีมาก เป็นข้อมูลสำหรับเวชระเบียนออนไลน์ ให้ทุกคนเอา App นี้ไปเข้าที่ไหนก็ได้ เพื่อจะมีประวัติการรักษาในการใช้ยา ตนมองว่าคนที่ทำ App คงไปดึงฐานข้อมูลในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มี Application ในการเก็บข้อมูลอยู่ ไม่รู้ว่าในฐานข้อมูลมีการยัดไส้ยังไง ทำไมถึงเป็นแบบนี้
ส่วนหนึ่งตนรู้สึกกังวลกับฐานข้อมูลส่วนบุคคล เลขบัตรประชาชน ที่ถูกนำไปใช้ ในส่วนนี้มีความกังวล แต่ไม่กังวลมาก เพราะข้อมูลหลุดไปนานแล้ว แต่ที่กังวลมากกว่าในเรื่องของข้อมูลที่ไม่เป็นจริงมากกว่า หรือเกิดการคอรัปชั่นหรือไม่ ในส่วนของตนที่สั่งจ่ายยาในระบบคือหมอพร้อม ถามว่ายาถูกสั่งจริงไหม ยาไปอยู่กับใครแล้ว ใครได้ประโยชน์จากตรงนี้ เป็นแบบนี้ตนเสียประโยชน์ ถ้ามีการสั่งจ่ายยาไปจริง งบประมาณต้องเสียไป
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องย้อนกลับไปดู แล้วรีบรับผิดชอบ สำหรับคนที่มีปัญหาในระบบที่ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งกลับมา เพื่อจะได้สืบย้อนกลับ แต่ตนยังเชื่อมั่นในตัว Application ที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนมีเวทระเบียนออนไลน์ เพื่อจะไปเข้าการรักษาที่ไหนก็ได้ จะได้มีข้อมูลลิงค์กับทุกส่วน แต่ไปใช้ฐานข้อมูลเดิมที่เพี้ยน ฐานข้อมูลเดิมไม่ได้มีการแก้ไข
อย่างเช่นร้านตนมีการเข้าร่วมกับการใช้สิทธิ์บัตรทอง ทุกคนจะมีข้อมูล ที่ร้านมีเภสัช 2 คน จ่ายยาอะไรไปบ้าง ใครเป็นคนดำเนินการ ใครคีย์ข้อมูล อย่างตัวของตนไม่สามารถเข้าไปในข้อมูลได้ เพราะไม่ได้ทำสัญญากับ สปสช.
อยากให้ภาครัฐตามย้อนกลับไปที่ทุกคนโดนสวมสิทธิ์ เพราะอะไร ใครคอรัปชั่น อย่างบางคนมีการตรวจภายในคัดกรองมะเร็ง ซึ่งมันมีผลกับประกัน ถ้าประกันไม่จ่าย ใครจะรับผิดชอบ ตอนนี้ไม่มีช่องทางชัดเจนว่าคนที่มีปัญหาแบบนี้จะแจ้งที่ไหนได้บ้าง อยากให้ภาครัฐมีช่องทางร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลที่ผิดเพี้ยน