ตำรวจ บก.จร.สกัดจับรถยนต์ ลักลอบขนต่างด้าว หนุ่มพม่ารับได้ค่าหัวคนละ 900

MGR Online-ตำรวจจราจร กก.5 ตั้งด่านเมาหน้า ม.เอเชียอาคเนย์ เจอรถยนต์มีพิรุธต้องสงสัย เรียกตรวจสอบพบชาวเมียนมา 7 คน ในจำนวน 5 คน เป็นต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย คนขับรับสารภาพ เข้ามาทางด่านชายแดน จ.กาญจนบุรี เตรียมไปส่งที่ จ.สมุทรปราการ ได้ค่าหัวคนละ 900 บาท
วันนี้ (27 ก.ค.) พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร.สั่งการ พ.ต.อ.ฐิรวิทย์ บุษบัน รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.ทศพร กลีบแก้ว รอง ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.อัษฎากร คนคล่อง รอง ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.กาญจน์ เวฬุวรรณราช สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. พ.ต.ท.ทศพล จันทเสน สว.ปฏิบัติราชการ กก.5 หน.ชป.6 จับกุมต่างด้าวชาวเมียนมา จำนวน 7 ราย อายุ 18-33 ปี พร้อมของกลาง รถยนต์ 1 คัน สมุดบันทึกข้อมูลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 2 เล่ม ได้ที่จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 ก.ค. เวลา 02.00 น.ที่ผ่านมา ขณะตำรวจ กก.5 บก.จร.ได้ตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู พบรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน รุ่นโน้ต สีดำ ทะเบียน กร-80xx กาญจนบุรี ผ่านมายังบริเวณจุดตรวจ มีอาการพิรุธต้องสงสัยคล้ายบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงเรียกทำการตรวจสอบ โดยมี MR.ARKAR SAN อายุ 25 ปี เป็นคนขับ และมี MR.KYAW THET อายุ 33 ปี นั่งข้างคนขับ
นอกจากนี้ ยังพบ MR.THAT NAING SOE อายุ 33 ปี MR.KHIN MG AYE อายุ 24 ปี MS.WIN WIN อายุ 32 ปี โดยสารด้านหลัง และพบ MR.SOE MOE THEE อายุ 23 ปี MR.CHIT YA KHING อายุ 18 ปี แอบอยู่บริเวณหลังเบาะโดยสารด้านหลัง ทั้งหมดเป็นชาวเมียนมา โดย MR.ARKAR SAN และ MR.KYAW THET สามารถพูดไทยได้เป็นอย่างดี ส่วนอีก 5 ราย ไม่สามารถพูดไทยได้ และไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางต่อตำรวจได้
จากการสอบถาม MR.ARKAR SAN และ MR.KYAW THET รับสารภาพว่า ได้นำพาชาวเมียนมาทั้ง 5 ราย หลบหนีเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายจากด่านชายแดน จ.กาญจนบุรี มาพักอยู่บริเวณวัดเทียนดัด อ.สามพราน จ.นครปฐม ก่อนจะนำตัวไปส่งที่ จ.สมุทรปราการ โดยได้ค่าจ้างจาก นายโจ้ (ไม่ทราบชื่อสกุลจริง) ในราคาคนละ 900 บาท ตรวจค้นพบสมุดบันทึกข้อมูลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จึงทำการตรวจยึดพร้อมรถยนต์คันดังกล่าวไว้เป็นของกลาง
เบื้องต้นแจ้งข้อหา MR.ARKAR SAN และ MR.KYAW THET "นำพา ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย" และแจ้งข้อหาอีก 5 ราย "เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สน.หนองค้างพลู ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.