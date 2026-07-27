สั่งสอบข้อเท็จจริง สน.พระโขนง เซ่นปมจับผับ “เฮงเจริญ”

ผบช.น.เผย สั่ง ผบก.น.5 ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตำรวจ สน.พระโขนง กรณี 191 บุกจับผับ “เฮงเจริญ”
จากกรณี ตำรวจ 191 ร่วมกับ สน.พระโขนง บุกค้นสถานบริการ “เฮงเจริญ” ย่านเขตประเวศ กทม. และพบผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 20 ปี มากถึง 45 คน จากการตรวจสารเสพติดในร่างกายพบมี 8 คน ตามที่นำเสนอไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (27 ก.ค.) ที่ สน.บางยี่ขัน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. เปิดเผยความคืบหน้าว่า ได้มีการสั่งการให้ ผบก.น.5 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว หากพบว่าตำรวจ สน.พระโขนง มีส่วนเกี่ยวข้องปล่อยปละละเลย ก็จะต้องมีการลงโทษทางวินัยต่อไป
ทั้งนี้ยอมรับว่า ที่ผ่านมาทางตำรวจได้มีการร่วมมือกับ กทม. ในการตรวจเข้มสถานบริการทั่วกรุงเทพฯ ในทุกคืน เพราะไม่อยากให้เป็นเหมือนกรณีของโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว แต่ยอมรับว่ามีในกรุงเทพฯ มีสถานบันเทิงจำนวนมาก ในแต่ละคืนตรวจได้แค่ 2-3 แห่งในแต่ละเขต
โดยในส่วนของผับดังกล่าว ตนได้สั่งการให้ตำรวจ 191 เป็นผู้ตรวจสอบและจับกุม ส่วนของเจ้าของร้าน อยู่ระหว่างการสอบสวน และดำเนินคดี เบื้องต้นได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วในเรื่องปล่อยปละละเลยให้มีเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี เข้าใช้บริการ เปิดสถานบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต มียาเสพติดในสถานบริการ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาปิดใช้สถานที่