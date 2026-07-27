ป.บุกจับมือปืนยิงหัวสายตำรวจดับสยอง! แค้นล่อซื้อยา-ทำหลานติดคุก

MGR Online - กองปราบบุกรวบมือปืนลำดับ 144 บุกยิงหัว "โอ๊ต ทุเรียนซิ่ง" สายตำรวจดับคาที่ แค้นล่อซื้อยาเสพติด ทำหลานถูกจับติดคุก
วันนี้ (27 ก.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.วาทิต จิตรจันทึก รอง ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.สุขสิทธิ์ ประเสริฐ, พ.ต.ท.กิตติบดินทร์ กิมเซียะ สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุมตัว นายธนกฤตฯ หรือนาต อายุ 42 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลจังหวัดนครปฐม ที่ จ.17/2565 ลงวันที่ 17 ม.ค.65 ข้อหา “ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น, ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองฯ, ร่วมกันพกพาอาวุธปืนฯ และร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดฯ” และเป็นบุคคลตามหมายจับประกาศสืบจับและอัตราเงินสินบนของ ตร. ประจำปี 2569 ลำดับที่ 144 ได้บริเวณหลังบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ ม.4 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สืบเนื่องจากคืนวันที่ 13 ม.ค. 2565 นายธนกฤต ผู้ต้องหาและนายปราโมทย์ เพื่อนคนสนิท ขับรถกระบะ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแม็กซ์ สีบรอนซ์เทา มาหา นายนพพรฯ หรือ"โอ๊ต ทุเรียนซิ่ง" ขณะนั่งรับประทานอาหารพร้อมกับเพื่อนอีก 2 คน บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง ในตัวเมืองนครปฐม ก่อน นายธนกฤต ใช้อาวุธปืนพกสั้นยิง นายนพพร 1 นัด เข้าบริเวณลิ้นปี่ แล้วเดินไปจ่อยิงไปที่ศีรษะของนายนพพร ซ้ำอีก 1 นัด จนเสียชีวิตคาที่
จากการสืบสวนทราบว่า ก่อนหน้านี้ นายนพพร ซึ่งเป็นสายล่อซื้อยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัว นายพีรพัฒน์ หรือบิว หลานชาย นายธนกฤต ทำให้เจ้าตัวโกรธแค้น โดยประกาศว่าจะต้องมีการล้างแค้น กระทั่งก่อเหตุบุกยิงดังกล่าว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปราม สืบทราบว่า นายธนกฤต ได้หลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จึงนำกำลังเข้าจับกุมได้พร้อมของกลางผงสีขาวลักษณะคล้าย ยาเค น้ำหนักรวมประมาณ 391 กรัม, เกร็ดผลึกสีขาวขุ่น ลักษณะคล้ายยาไอซ์ น้ำหนักรวมประมาณ 200 กรัม อาวุธปืนพกสั้น ชนิดลูกโม่ ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุน จำนวน 37 นัด และเงินสดอีกจำนวน 476,100 บาท
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การปฎิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครปฐม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป