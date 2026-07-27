ผบ.ตร.นำข้าราชการตำรวจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569
วันนี้ (27 ก.ค.) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล, พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569 พร้อมด้วย คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร., รองจเรตำรวจแห่งชาติ, ผู้บังคับบัญชาหน่วยต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธี ณ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รวมถึงความพร้อมใจของผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านตำรวจ ในการน้อมนำพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice ระหว่างวันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2569