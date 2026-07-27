ป.ล้อมจับมือปืนลำดับ 143 ยกพวกยิงถล่มกลุ่มอริหน้าผับดังเมืองกาญจน์

MGR Online - ตำรวจกองปราบปรามล้อมจับมือปืนลำดับ 143 ยกพวกยิงถล่มกลุ่มคู่อริหน้าผับเมืองกาญจนบุรี ก่อนหนีไปจนมุมกลางไร่อ้อย
วันนี้ (27 ก.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พร้อมด้วย พ.ต.ท.กิตติบดินทร์ กิมเซียะ สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายนครินทร์ อายุ 34 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 246/2569 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2569 ข้อหา “ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, ร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง และยิงปืนโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมนุมชน” และผู้ต้องหาตามประกาศสืบจับและให้สินบนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลำดับที่ 143 โดยสามารถจับกุมได้บริเวณไร่อ้อย พื้นที่หมู่ 1 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
สืบเนื่องจากคดีดังกล่าวเกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างนายภูวเดช ผู้เสียหาย กับฝ่ายนายชลทิตย์ หรือเจ และนายนครินทร์ ผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันมาก่อน กระทั่งคืนวันที่ 27 ธ.ค. 2568 ทั้งสองฝ่ายต่างพาพวกฝ่ายละ 6 คน และเข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบนถนนแสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี และก็นั่งอยู่ใกล้กันอีกด้วย
ระหว่างนั้นต่างฝ่ายต่างเขม่นมองหน้ากันตลอดเวลา แต่ไม่มีใครลงมือ กระทั่งเมื่อสถานบันเทิงปิด ทั้งสองกลุ่มต่างเดินทางกลับ ฝ่ายนายชลทิตย์ใช้รถกระบะอีซูซุ ส่วนฝ่ายนายภูวเดชใช้รถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ เมื่อมาถึงบริเวณลานจอดรถหน้าโรงแรม นายภูวเดชลงจากรถและเดินเข้าไปหากลุ่มคู่กรณี พร้อมอ้างว่าเห็นฝ่ายตรงข้ามชักอาวุธปืนขึ้นมาเล็ง จึงชักปืนขนาด 9 มม. ที่พกติดตัว ยิงใส่กลุ่มนายชลทิตย์ เป็นเหตุให้ทั้งสองฝ่ายเปิดฉากยิงตอบโต้กันอย่างดุเดือด
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นายภูวเดชได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืน ขณะที่ฝ่ายนายชลทิตย์พร้อมพวกหลบหนีไป ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน ขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง และติดตามจับกุมนายนครินทร์ไว้ได้ในที่สุด
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงจริง เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป