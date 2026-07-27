‘หลวงพ่ออ๊อด’ 67 ปี ไม่รับของขวัญ! มอบหนึ่งแสนซื้อที่ดินสร้างวัด สร้างโบสถ์ -แจกทุนการศึกษาพระภิกษุสงฆ์- โรงเรียนในความอุปถัมภ์ 3.2 แสน ถวายเป็นพระราชกุศล สานศรัทธาพัฒนาพระศาสนา

เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบ 67 ปี วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 พระครูโสภณภัทรเวทย์, ดร. หรือ “หลวงพ่ออ๊อด” เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา เจ้าอาวาสวัดสายไหม จังหวัดปทุมธานี ใช้วันแห่งมงคลเปลี่ยนเป็นโอกาสแห่งการสร้างบุญเพื่อส่วนรวม ด้วยการมอบปัจจัยจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อที่ดิน และสร้างโบสถ์ ถวายวัดโพธิ์เลียบ บ้านโพธิ์ตาก จังหวัดขอนแก่น พร้อมมอบทุนสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอลำลูกกาและโรงเรียนในความอุปถัมภ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ บุพการี และผู้มีพระคุณ
การมอบปัจจัยเพื่อจัดซื้อที่ดินถวายวัดโพธิ์เลียบในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อขยายพื้นที่รองรับการประกอบศาสนกิจ การพัฒนาสาธารณูปโภค และการใช้ประโยชน์ด้านพระพุทธศาสนาในอนาคต นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงให้ศาสนสถานในพื้นที่ชนบท และสะท้อนแนวคิดของพระนักพัฒนาที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลวงพ่ออ๊อดได้รับการยอมรับในฐานะพระเถระนักพัฒนาและพระนักการศึกษา นอกจากดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา และเจ้าอาวาสวัดสายไหมแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการก่อสร้างวัด โรงเรียน อาคารผู้ป่วย ตลอดจนโครงการสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จนเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวาง
ในแวดวงพระเครื่อง หลวงพ่ออ๊อดยังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยม เจ้าตำรับ “ตะกรุดลูกปืน” วัตถุมงคลที่เป็นที่แสวงหาของศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ โดยปัจจัยจากการจัดสร้างวัตถุมงคลในหลายวาระถูกนำกลับไปใช้เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน สร้างวัด สร้างโรงเรียน และดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
แนวทางการทำงานของหลวงพ่ออ๊อด คือการนำแรงศรัทธาของญาติโยมกลับคืนสู่สังคม ผ่านการสนับสนุนด้านการศึกษา การแพทย์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการพัฒนาวัดในพื้นที่ห่างไกล จนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเถระผู้สร้างคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาควบคู่กับการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
แม้ปัจจัยจำนวน 100,000 บาท จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินถวายวัดโพธิ์เลียบ แต่กลับเป็นแรงบันดาลใจให้พุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานบุญใหญ่ เพราะการขยายพื้นที่วัดย่อมเอื้อต่อการประกอบศาสนกิจ การศึกษาพระธรรม และการเป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชนในระยะยาว
ในโอกาสอายุวัฒนมงคล 67 ปี ศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศต่างพร้อมใจร่วมถวายมุทิตาสักการะและร่วมสร้างบุญตามกำลังศรัทธา โดยเห็นพ้องว่าการอุทิศปัจจัยเพื่อสร้างประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ สะท้อนปณิธานของหลวงพ่ออ๊อดที่มุ่งสร้างคุณค่าต่อส่วนรวม มากกว่าการจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อตนเอง
วาระแห่งอายุวัฒนมงคลปีนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงวันแห่งการแสดงมุทิตาจิต หากยังเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างของการเปลี่ยนวันสำคัญในชีวิตให้กลายเป็นโอกาสแห่งการให้ สอดคล้องกับปณิธานของพระนักพัฒนาที่มุ่ง “สร้างคน สร้างวัด และสร้างสังคม” ควบคู่กันไป เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในอนาคต
ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ร่วมสมทบทุนจัดซื้อที่ดินถวายวัดโพธิ์เลียบ บ้านโพธิ์ตาก จังหวัดขอนแก่น ยังสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา เพื่อร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนสืบไป