ปคม.บุกจับผับเถื่อนมหาสารคราม ปล่อยเด็ก-เยาวชนมั่วสุมในร้าน

MGR Online - ตำรวจ ปคม.บุกจับผับเถื่อนเมืองมหาสารคราม ปล่อยเด็ก-เยาวชนเข้ามามั่วสุมในร้าน รวบผู้จัดการร้านวัย 23 ปี ดำเนินคดี
วันนี้ ( 27 ก.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ศิรเมศร์ เมธีธนวิจิตร์ ผกก. 3 บก.ปคม. พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เจริญลาภ รองผกก.3 บก.ปคม. พ.ต.ท.ประเวศน์ แสงพรหม สว.กก.3 บก.ปคม. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พยัคฆภูมิพิสัย เข้าตรวจค้นสถานบริการแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม หลังรับรายงานว่าปล่อยเด็กและเยาวชนเข้ามามั่วสุม
จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ดังกล่าวเป็นอาคารชั้นเดียว เปิดเป็นสถานบันเทิงโดยไม่ได้รับอนุญาต ภายในมีการเปิดเพลง แสง สี เสียง และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มาใช้บริการ มีนักเที่ยวกว่า 100 คน เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้บริการ หลังพบว่ามีบุคคลที่มีลักษณะคล้ายเด็กหรือเยาวชนอยู่ภายในร้าน
ผลการตรวจสอบพบผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 3 ราย โดยพบว่า นายเสฏฐวุฒิ อายุ 23 ปี เป็นผู้จัดการร้าน และไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการได้ เจ้าหน้าที่จึงทำการจับกุมผู้จัดการร้านในข้อหา เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต, จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือเสี่ยงต่อการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
เบื้องต้นสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.พยัคฆภูมิพิสัย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประสานผู้ปกครองของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มารับตัวกลับบ้านต่อไป