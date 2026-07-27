ออกหมายเรียก 2 บิ๊ก "มศว.-สถ." แจ้งข้อหา 157 คดีทุจริตโกงข้อสอบ- ขรก.อีก 11 รายโดนด้วย

MGR Online บช.ก.ออกหมายเรียก 2 บิ๊ก "มศว.-สถ." แจ้งข้อหา 157 พร้อมเรียกทีมแก้คะแนนสอบที่พบในบ้าน "ผอ.พิชิต"อีก 11 รายมารับทราบข้อหาเดียวกันด้วย
วันนี้ ( 26 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งข่าวจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญา เพื่อขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาระดับสูงกว่า "ผอ.พิชิต" จำนวน 2 ราย แต่ทางศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 2 ราย ยังดำรงตำแหน่งระดับสูง มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และพยานหลักฐานในชั้นนี้ก็เป็นการถูกซัดทอดจากผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ จึงเห็นควรให้ออกหมายเรียกเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแทนการออกหมายจับ
ทั้งนี้ยังมีรายด้วยว่า ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม นี้ พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกผู้ต้องหา 11 ราย ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบขณะเข้าตรวจค้นบ้านพัก ผอ.พิชิต ในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นข้าราชการ 9 นาย และพนักงานบริษัทเอกชนอีก 2 คน โดยพบขณะแก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบ ซึ่งพนักงานสอบสวนจะให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม นี้อีกด้วย
โดยมีรายงานด้วยว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดจะถูกแจ้งข้อหา ได้แก่ ความผิดฐานอั้งยี่และซ่องโจร, ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 ฐานทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารของผู้อื่น อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชน รวมถึงความผิดตาม ความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ