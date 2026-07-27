หนุ่มสัญชาติลาวนัดเคลียร์ปัญหาถูกอาวุธปืนลูกซองสั้นยิงเจ็บ 7ราย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 00.42น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากเกร็ดได้รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 7 รายเหตุเกิดบนสะพานพระราม 4 ขาเข้าต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รีบรุดตรวจสอบ
จากการสอบสวนทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นโดน ไล่ยิงบริเวณช่วงบนสะพานพระราม4 จำนวน 1 นัด และได้หนีเข้ามาหลบบริเวณบ้านพัก ในซอยขจรเนติยุทธ3 กลุ่มผู้บาดเจ็บทั้งหมด 7 ราย ทุกรายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเสก็ดกระสุน เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บส่งรพ.กรมชลประทาน 4 ราย รพ.พระนั่งเกล้า 1 ราย รพ.ปากเกร็ด 2 ราย
จากการสอบสวนผู้บาดเจ็บทั้งหมดทราบว่ากำลังจะไปเคลียร์ปัญหา ระหว่างคนลาว ด้วยกันและระหว่างเดินบนสะพานพระรามสี่ฝั่งขาเข้าได้มีชายไม่ทราบชื่อ เดินขึ้นมาจากข้างล่างสะพานพระรามสี่ เมื่อขึ้นมาบนสะพานพบกลุ่มผู้เสียหาย ยังไม่ได้พูดคุยกัน อีกฝ่ายก็ใช้อาวุธปืน ซึ่งน่าเป็นปืนลูกซอง ยิงใส่กลุ่มผู้บาดเจ็บก่อนจะหลบหนีไป ทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บคือ 1) Mr.Daravanh tip อายุ22ปี
2) Mr.Volating phanousone อายุ22ปี 3)Mr.Tom Vilavong อายุ23ปี
4) Mr.Sihabout nova อายุ18ปี 5)Mr.Kayyakhout am อายุ25ปี
6) Mr.Teekum lodmanee อายุ26ปี 7)mr.Laysouliyavong nhouy อายุ 23 ปี
ผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นคนสัญาชาติลาว
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ. ปากเกร็ดลงพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป