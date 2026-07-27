แม่สาวไทยรับหิ้วของ ถูกจับคาสนามบินญี่ปุ่น พบไอซ์ซุกซองกาแฟ เชื่อถูกขบวนการหลอกใช้เป็น "ม้าขนยา"

ครอบครัวสาวไทยวัย 28 ปี ร้องขอความช่วยเหลือ หลังถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมยาไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟ ซึ่งรับหิ้วไปส่งให้ลูกค้า เชื่อถูกขบวนการหลอกใช้เป็น "ม้าขนยา" วอนตำรวจเร่งตรวจสอบผู้ว่าจ้างปริศนาที่ใช้ชื่อไลน์ "ing ing" และช่วยติดตามคดีเพื่อนำตัวลูกสาวกลับประเทศอย่างปลอดภัย
วันนี้ (27 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากน.ส.กันยาวีร์ อายุ 45 ปี และนายธนาศักดิ์ อายุ 53 ปี สองสามี-ภรรยา หลังจากน.ส.จุฑาทิพย์ อายุ 28 ปี บุตรสาว พร้อมด้วย นายศราวุธ อายุ 28 ปี แฟนหนุ่ม และเพื่อนอีก 1 คน มีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ออกเดินทางไปที่ประเทศญุี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2569 ที่ผ่านมา โดยขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง สายการบิน Thai AirAsia เที่ยวบิน FD236 เมื่อไปถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบสัมภาระของ น.ส.จุฑาทิพย์ พบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟ จึงถูกควบคุมตัว เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 07.00 น. วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบุคคลปริศนาที่ฝากหิ้วของข้ามประเทศ เชื่อทำเป็นขบวนการ รับลูกสาวไม่รอบคอบเอง
น.ส.กัณยาวีร์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ที่ผ่านมา ครอบครัวได้รับแจ้งจากกงสุลไทย ว่าลูกสาวถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ข้อหานำเข้ายาเสพติด หลังจากตรวจพบยาไอซ์ในซองชา กาแฟ ที่หิ้วออกนอกประเทศไป เท่าที่ทราบลูกสาวน่าจะทำอาชีพรับหิ้วของมาประมาณ 1 ปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไร ตนจึงปรึกษากับครอบครัวและเดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.บางบัวทอง จากนั้นได้ไปติดต่อขอดูกล้องวงจรปิดหมู่บ้านของลูกสาว ว่ากล่องพัสดุดังกล่าวมาจากที่ไหน ใครเป็นคนนำมาส่ง ซึ่งขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสสืบสวน สภ.บางบัวทอง หมดแล้ว ตนได้มีการส่งอีเมลไปสอบถามความคืบหน้าที่ต่างประเทศ และสอบถามว่าตนต้องทำอย่างไรบ้าง แต่ยังไม่มีการติดต่อกลับมา ซึ่งลูกสาวตนไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตอนนี้ตนเป็นห่วงลูกสาวมาก เพราะไม่สามารถติดต่อได้เลย ไม่รู้อยู่กินยังไง อยากให้ลูกสาวตนกลับมา และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ
ด้าน นายศราวุธ แฟนหนุ่มของน.ส.จุฑาทิพย์ กล่าวว่า แฟนสาวของตนรับหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และคนไทยที่จะฝากของไปประเทศญี่ปุ่น ราคากิโลกรัมละ 300 บาท เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ผ่านมา มีบุคคลปริศนา ใช้ชื่อไลน์ว่า “ing ing” ติดต่อผ่านไลน์ Line Official มาฝากหิ้วพัสดุ โดยแพ็คสินค้าน้ำหนักรวม 12 กิโลกรัม ซึ่งก่อนหน้านี้เคยรับฝากแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา สิ่งของเป็นพวกขนมขบเคี้ยวและกาแฟ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร จนกระทั่งวันที่ 12 ก.ค. 2569 เวลาประมาณ 07.00 น. เครื่องลงที่สนามบินญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบสัมภาระของทุกคน ปรากฏว่าแฟนสาวได้ถูกเจ้าหน้าที่สนามบินควบคุมตัว ซึ่งตนและเพื่อนได้ถูกเจ้าหน้าที่สนามบินนำตัวไปสอบสวน ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 น.-19.00 น. หลังสอบสวนเสร็จ เจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวตนกับเพื่อน เหลือเพียงแฟนสาว แต่ยังไม่มีการแจ้งว่ามีความผิดอะไร ตนเพิ่งมาทราบภายหลังเนื่องจากทางบ้านของแฟนสาวแจ้งว่าได้รับเอกสารจากกงสุลว่าแฟนสาวโดนจับหลังจากตรวจพบยาไอซ์ในซองชา กาแฟ ที่หิ้วออกนอกประเทศไป
วันนั้นพวกตนหิ้วของไปทั้งหมด 9 กล่อง ลูกค้าทุกคนได้มาติดต่อรับสินค้า ยกเว้นของลูกค้าที่ใช้ชื่อ “ing ing” ไม่มีการติดต่อมารับสินค้า และได้ทำการบล็อกช่องทางการติดต่อไปแล้ว ซึ่งลูกค้าคนดังกล่าวได้โอนเงินค่าจ้างมาให้จำนวน 3,600 บาท โดยใช้ชื่อบัญชี “HO THI MAI”
นายศราวุธ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ที่ตนกับแฟนสาวรับหิ้วของไม่เคยมีปัญหาใดๆ ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ ปกติตนจะเปิดดูสินค้าตลอด แต่รอบนี้ไม่ทราบจริงๆ ตอนนี้เป็นกังวลมาก คิดว่าคงจะไม่ทำธุรกิจนี้ต่อแล้ว ฝากเตือนถึงทุกคน อย่าไว้ใจใคร หากรับหิ้วของก็อยากให้ตรวจสอบให้ดี เท่าที่สืบค้นมาบุคคลดังกล่าวที่จ้างฝากหิ้วของน่าจะเป็น