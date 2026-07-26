โฆษก ตร. มอบรางวัล "โฆษกยกนิ้ว" จับมือตำรวจอินฟลูฯ สื่อสารเชิงรุก เตือนภัยถึงประชาชนทุกกลุ่ม

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบอีก 1 รางวัลโฆษกยกนิ้ว ให้ตำรวจอินฟลูเอ็นเซอร์ สภ.สองพี่น้อง พร้อมเปิดมิติใหม่การสื่อสาร จับมือตำรวจอินฟลูฯประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
วันนี้ (26 ก.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า วานนี้ได้ตรวจเยี่ยม สภ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และมอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” ให้กับ ส.ต.ท.ธีรพัฒน์ หมดจด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สองพี่น้อง อีกหนึ่งตำรวจอินฟลูเอ็นเซอร์ที่ทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่และการเตือนภัยอาชญากรรมไปยังพี่น้องประชาชน ทางช่อง “หมู่เฟิร์ส ดอยเต่า” ซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนมาก โดยมี พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย อินทรปรีชา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี, พ.ต.อ.วรภพ จำปาเงิน ผู้กำกับการ สภ.สองพี่น้อง พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.สองพี่น้อง ร่วมต้อนรับ
จากนั้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับตำรวจอินฟลูเอ็นเซอร์ สภ.สองพี่น้อง ที่ได้รับรางวัลโฆษกยกนิ้ว ได้แก่ จ.ส.ต.ธนวันต์ ตรีสุคนธ์ (ช่อง จ่าบูม พี่หมู่หมวกทอง) และ ส.ต.ท.ธีรพัฒน์ หมดจด (ช่อง หมู่เฟิร์ส ดอยเต่า) พร้อมด้วย พ.ต.ท.นาวิน กันพิพิช สวป.สภ.สองพี่น้อง ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่งานสายตรวจ ร่วมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่และแทรกการเตือนภัยอาชญากรรมแก่ประชาชนในพื้นที่
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ขับเคลื่อนนโยบายการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด โดยได้ร่วมมือกับตำรวจอินฟลูเอ็นเซอร์ที่ได้รับรางวัล "โฆษกยกนิ้ว" ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์สะท้อนการปฏิบัติหน้าที่ ควบคู่ไปกับการสอดแทรกความรู้ทางกฎหมาย การเตือนภัยอาชญากรรม และแนวทางการป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความปลอดภัย และความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเข้าถึงมากขึ้น
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ปฏิบัติจริงและร่วมทำคอนเทนต์ไปแล้วกับ 3 ตำรวจอินฟลูเอ็นเซอร์ ได้แก่ ตำรวจน๊อต, จ่าอ้วน บอลิคำไซ และ จ่าเปี๊ยก ตัวร้ายวิภาวดี โดยได้ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานสายตรวจ และงานจราจร Stop Walk Talk พร้อมสอดแทรกการเตือนภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์ และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรที่สำคัญในชีวิตประจำวัน โดยทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีแผนที่จะดำเนินการร่วมกับข้าราชการตำรวจอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 นาย อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ และเข้าถึงพี่น้องประชาชนต่อไป
ทั้งนี้ สามารถติดตามคอนเทนต์ต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพจกองสารนิเทศ, POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, TikTok สาระกับสารนิเทศ และช่องของตำรวจอินฟลูเอ็นเซอร์ที่เข้าร่วมโครงการ