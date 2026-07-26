ขยายผล รพ.ต้องสงสัย 161 แห่ง ขบวนการพ่อแม่ทิพย์ เอาผิดบุคลากรทางการแพทย์

MGR Online-รอง ผบ.ตร.เผย บช.น.เตรียมขยายผลอีก 1,483 ราย ขบวนการพ่อแม่ทิพย์ ตรวจพบ รพ.ต้องสงสัย 161 แห่ง จ่อเอาผิดบุคลากรทางการแพทย์ ชี้ผู้ต้องหาให้การตรงกันถือเป็นสิทธิ
วันนี้ (26 ก.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีขบวนการ "พ่อทิพย์-แม่ทิพย์" แจ้งเกิดเท็จ ลักลอบสวมสิทธิให้เด็กจีน ว่า จำนวนที่สงสัยมีทั้งหมด 1,483 ราย เตรียมขยายผลไปที่โรงพยาบาล สบส.จะประสานโรงพยาบาล เอาผิดกับบุคลากรทางการแพทย์ โดยเอากุมารทิพย์เป็นตัวตั้ง จะได้ตัวผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 2-3 คน ประกอบด้วย แม่ พ่อทิพย์ หรือพ่อจริง ตำรวจตรวจพบโรงพยาบาลต้องสงสัย 161 แห่ง ได้ส่งข้อมูลไปแล้ว
ประเด็นผู้ต้องหาให้การว่า ไม่มีส่วนรู้เห็นให้สัญชาติไปเพราะว่าสงสารนั้น เป็นคำให้การผู้ต้องหา ตำรวจต้องรับฟังและพิสูจน์ทราบว่า ให้การจริงเท็จอย่างไร พนักงานสอบสวนต้องรับฟังพยานหลักฐาน การทำให้ผู้ต้องหาได้รับโทษคือประโยชน์สูงสุด และทำให้ผู้ต้องหาที่ไม่ได้กระทำความผิดพ้นโทษ ก็คือประโยชน์สูงสุดเช่นกัน ฉะนั้นถ้าเขาให้การแล้วเราตรวจสอบ ถ้าเป็นประโยชน์เค้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องให้สิทธิเขา
"บางคนให้การสอดคล้อง เช่น ไม่รู้หนังสือ บางคนให้การไม่สอดคล้อง เช่น ไม่รู้เรื่องแต่อ่านออกเขียนได้ ลงชื่อเป็นพ่อ" รอง ผบ.ตร.กล่าว