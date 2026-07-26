รอง ผบ.ตร.เผยออกหมายจับแล้ว 2 เหตุการณ์ป่วนนราธิวาส ปัดกระแสข่าวสั่งย้าย ผบช.ภ.9

MGR Online-พล.ต.อ.สำราญ เผยออกหมายจับ เหตุคนร้ายบุกถล่มจุดตรวจบูเก๊ะซามี และคาร์บอมบ์หน้า สภ.ตันหยง จ.นราธิวาส แล้ว ยังไม่มีสัญญาณสั่งช่วยราชการ ผบช.ภ.9
วันนี้ (26 ก.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.กล่าวถึงความคืบหน้า เหตุคนร้ายบุกถล่มจุดตรวจบูเก๊ะซามี อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย ว่า เป็นการบูรณาการ 3 ฝ่าย ภายใต้การควบคุมของ กอ.รมน.ส่วนหน้า กอ.รมน.ภาค 4 ผบช.ภ.9 เป็นหัวหน้าตำรวจ ออกหมายจับแล้ว 1 หมาย อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน 1 หมาย ส่วนเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์หน้า สภ.ตันหยง (หลังเก่า) อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้ออกหมายจับแล้ว 2 หมาย ส่วนที่เหลือออกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีการควบคุมตัวบ้างแล้ว
มีการออกหมายจับทั้ง 2 คดีแล้ว คนร้ายบางคนมีหมายจับติดตัวอยู่ ส่วนจะมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ อยู่ระหว่างตรวจสอบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ คดีคาร์บอมบ์โรงพักตันหยงที่ออกหมายจับไปแล้วนั้น เป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ ผบ.ตร.เน้นย้ำว่า คนร้ายปรับเปลี่ยนวิธีการตลอด ตำรวจติดตามผลและปรับเปลี่ยนแผนตลอดเช่นกัน ผบ.ตร.ได้สั่งการเฝ้าระวัง กระแสข่าวเตรียมมีคำสั่งให้ ผบช.ภ.9 ไปช่วยราชการนั้น ยังไม่มีสัญญาณอะไร.