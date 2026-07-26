ไทย–เมียนมา หารือความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด และขยายผลสกัดกั้นเครือข่ายข้ามชาติ

"พล.อ.ไพบูลย์" นำคณะผู้แทนไทย หารือความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด กับผู้บริหารระดับสูงเมียนมา เพื่อเร่งขยายผลสกัดกั้นเครือข่ายข้ามชาติ ไม้ให้ลักลอบขนมาฝั่งไทย
วันที่ 25 ก.ค. 2569 พลเ.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย พร้อมด้วย พล.ต. รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. พล.ต.ท. อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พล.ต.ท. นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนระดับสูงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติไทย–เมียนมา
ณ กระทรวงมหาดไทย กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยฝ่ายเมียนมามี พล.ท.นยุน วิน ซเว (H.E. Lt. Gen. Nyunt Win Swe) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งเมียนมา (CCDAC) และกองกำลังตำรวจเมียนมา เข้าร่วมการประชุม
ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคและพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ พร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเห็นพ้องที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน เสริมสร้างความร่วมมือในการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่อาจนำไปใช้ผลิตยาเสพติด พัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และร่วมขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดต่อทั้งสองประเทศและภูมิภาค
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และสนับสนุนความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสกัดกั้น การสืบสวนขยายผล และการบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน ตลอดจนเสริมสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ต่อมาเวลา 14.00 น. คณะผู้แทนฝ่ายไทย นำโดย พลเ.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.อาวุโส โซ วิน (Vice Senior General Soe Win) ประธานสภาที่ปรึกษาแห่งสหภาพ พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงของสภาที่ปรึกษาแห่งสหภาพ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ และการผลักดันการดำเนินงานร่วมเพื่อสกัดกั้นการผลิต การลักลอบลำเลียง และการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันรับมือกับภัยคุกคามจากยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงและประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในระยะยาว