'บังแจ็ค'ยังไม่ตาย! เพจ CSI LA ยันถูก ตม.สหรัฐฯ จับ ส่งศูนย์กักตัวรัฐวอชิงตัน

MGR Online - เพจ CSI LA เผย "บังแจ็ค" หรือ ราชา ซุลการ์ไนน์ ไฮเดอร์ ยังมีชีวิตอยู่ หลังขาดการติดต่อนานกว่า 2 สัปดาห์ จนเกิดข่าวลือว่าถูกอุ้มหายหรือเสียชีวิต ล่าสุดพบถูก ตม.สหรัฐฯ ควบคุมตัว
วันนี้ (26 ก.ค.) รายงานว่า เพจ CSI LA เปิดเผยความคืบหน้ากรณี บังแจ็ค หรือ ราชา ซุลการ์ไนน์ ไฮเดอร์ หลังมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่าขาดการติดต่อมานานกว่า 2 สัปดาห์ จนเกิดข่าวลือว่าถูกอุ้มหายหรือเสียชีวิต ล่าสุดระบุว่า จากการตรวจสอบในระบบ Online Detainee Locator System (ODLS) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ (ICE) พบว่าเจ้าตัวยังมีชีวิตอยู่ และอยู่ในสถานะ In ICE Custody หรือถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ
CSI LA ระบุว่า ชื่อที่ปรากฏในระบบคือ ราชา ซุลการ์ไนน์ ไฮเดอร์ สัญชาติปากีสถาน ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ Northwest ICE Processing Center เมือง Tacoma รัฐ Washington พร้อมย้ำว่าข้อมูลดังกล่าวหักล้างข่าวลือเรื่องการถูกอุ้มหายหรือเสียชีวิต ขณะเดียวกัน ผู้ดูแลเพจเปิดเผยว่าเคยพูดคุยกับบังแจ็คเป็นประจำ และเคยนัดรับประทานอาหารร่วมกัน หากเจ้าตัวเดินทางมานครลอสแอนเจลิสหลังกลับจากแคนาดา พร้อมอวยพรให้ได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการกฎหมาย
นอกจากนี้ CSI LA ยังระบุว่า ผลการค้นหาในระบบ ICE สอดคล้องกับข้อมูลที่เคยนำเสนอว่า บังแจ็คไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิด แต่เป็นผู้ถือสัญชาติปากีสถาน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยจากหน่วยงานสหรัฐฯ ถึงสาเหตุของการควบคุมตัว หรือรายละเอียดของคดีที่เกี่ยวข้อง จึงยังต้องรอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป