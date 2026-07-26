CIB ทลายรังมังกรเทา! ยึดโรงแรมหรูเมืองนนท์ เปิดบ่อน-ปาร์ตี้ยา-ค้ากามครบวงจร

MGR Online - กองปราบเปิดปฏิบัติการ "Dragon Nest" ทลาย"รังมังกรเทา" ยึดโรงแรมหรูเมืองนนท์ ดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการลับ ขนคนจีนมั่วสุมเปิดบ่อน-ปาร์ตี้ยา-ค้าประเวณีครบวงจร
วันนี้ ( 26 ก.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. และ พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 100 นาย พร้อมหมายค้นศาลอาญา เข้าปิดล้อมตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่ง บริเวณถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี หลังสืบสวนพบว่าถูกดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มทุนจีนสีเทา ใช้เป็นสถานที่เปิดบ่อนพนัน ลักลอบเสพ-ค้ายาเสพติด-ค้าประเวณีครบวงจร รองรับลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะ
ปฏิบัติการครั้งนี้ สืบเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่แจ้งว่าโรงแรมดังกล่าวมีกลุ่มชาวจีนใช้เป็นแหล่งมั่วสุมผิดกฎหมาย โดยมีคนจีนเดินทางเข้า-ออกตลอดทั้งวันทั้งคืน อีกทั้งไม่เปิดใช้คนไทยเข้าใช้บริการ อ้างห้องพักเต็ม เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงลงพื้นที่หาข่าวจนพบว่า โรงแรมแห่งนี้ถูกดัดแปลงเป็น "รังลับ" ของทุนจีนสีเทาอย่างเป็นระบบ โดยบริเวณชั้น 2-6 ถูกใช้เป็นห้องพัก ส่วนชั้น 7 และชั้น 8 ดัดแปลงเป็นห้องปาร์ตี้เสพยาเสพติดและเปิดบ่อนการพนัน ยิ่งกว่านั้นยังมีการตั้งการ์ดรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด รปภ. ด้านล่างคอยใช้วิทยุสื่อสารส่งสัญญาณบอกพนักงานข้างใน ลิฟต์ถูกล็อกต้องใช้คีย์การ์ดขึ้นไปได้แค่ชั้น 6 ก่อนจะต้องเดินขึ้นบันไดปิดล็อกด้วยกุญแจไปชั้น 7-8 ส่วนพนักงานบริการเกือบทั้งหมดเป็นชาวจีนที่กินนอนอยู่ภายใน เพื่อป้องกันข่าวรั่วไหลสู่ภายนอก
นอกจากนี้พบว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาจะจัดรถตู้ไปรับลูกค้าชาวจีนจากสนามบิน พาส่งตรงมาที่โรงแรมแห่งนี้ ให้บริการครบวงจรตั้งแต่ที่พัก เล่นพนัน ปาร์ตี้ยาเสพติดประเภท เคตามีน และ แฮปปี้วอเตอร์ รวมถึงจัดหาบริการทางเพศ โดยเมื่อปี 2566 สถานที่แห่งนี้เคยถูกตำรวจ ตม. บุกจับนักพนันจีน-ไทยมาแล้วกว่า 49 ราย ก่อนจะแกล้งปิดปรับปรุง แล้วแอบกลับมาเปิดเย้ยกฎหมายอีกครั้งด้วยระบบที่รัดกุมกว่าเดิม
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบผู้พักอาศัยภายในตึกกว่า 40 ราย ทั้งชาวจีน ชาวเมียนมา และชาวไทยใหญ่ พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ได้แก่ นาย LIU อายุ 33 ปี สัญชาติจีน พร้อมของกลางยาเสพติด และแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอีก 3 รายที่หลบหนีเข้าเมือง นอกจากนี้ยังยึดของกลางได้มากกว่า 200 รายการ อาทิ ยาเคตามีน, แฮปปี้วอเตอร์, ชิปพนัน, โต๊ะบาคาร่า, ลูกเต๋า, เงินสด 110,000 บาท และกล้องวงจรปิด
ส่วนบริเวณลานจอดรถพบรถยนต์จำนวนหลายคัน ซึ่งผู้ครอบครองส่วนใหญ่เป็นชาวจีน และจากการตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับการถือครองในลักษณะนอมินี
สอบสวนเบื้องต้น นาย LIU ผู้ต้องหาชาวจีน อ้างว่าเป็นเพียงหัวหน้าคนงาน คอยเดินส่งยาตามคำสั่ง แต่ปฏิเสธว่ายาเสพติดและเงินสดในตู้เซฟไม่ใช่ของตน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไป