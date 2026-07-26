จบด้วยดี! นักเรียนอิตาลีขอโทษผู้เสียหาย ปมดราม่า BTS ยอมรับผิด-เปรียบเทียบปรับ ผู้เสียหายวอนหยุดคุกคาม

จบด้วยดี! กลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีขอโทษผู้เสียหาย ปมดราม่าบน BTS ยอมรับผิด-เปรียบเทียบปรับ ผู้เสียหายวอนยุติการคุกคาม
จากกรณีเหตุโต้เถียงบนรถไฟฟ้าบีทีเอสที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังนักเรียนชาวอิตาลี 5 คน พร้อมผู้ดูแล 1 คน เดินทางเข้าพบผู้เสียหายที่ สน.สำเหร่ เพื่อขอโทษและปรับความเข้าใจ ก่อนทั้งสองฝ่ายตกลงยุติข้อพิพาทร่วมกัน
วานนี้ (25 ก.ค.) พนักงานสอบสวนได้เชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 6 คน พร้อมล่ามแปลภาษา เข้าพบ น.ส.ซูกัส ผู้เสียหาย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยการพูดคุยใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง
ระหว่างการเจรจา กลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลได้กล่าวขอโทษผู้เสียหาย พร้อมแสดงความเสียใจและยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสม ขณะที่ผู้เสียหายรับคำขอโทษ หลังเห็นถึงความจริงใจและความสำนึกผิดของอีกฝ่าย จึงตัดสินใจไม่ติดใจดำเนินคดีต่อ พร้อมตกลงให้ลบภาพและคลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ รวมถึงเนื้อหาที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์
น.ส.ซูกัส ระบุว่า การเข้าแจ้งความมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของตนเอง รวมถึงต้องการให้ผู้มาเยือนประเทศไทยตระหนักถึงการเคารพสิทธิ วัฒนธรรม และมารยาทของสังคมไทย พร้อมขอให้เรื่องนี้ยุติลงเพียงเท่านี้ และวิงวอนให้สังคมหยุดการคุกคามทุกฝ่าย
ด้านคดี พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา "ดูหมิ่นซึ่งหน้า" กับผู้ถูกกล่าวหา 5 คน ก่อนเปรียบเทียบปรับคนละ 1,000 บาท ส่วนผู้ที่ปรากฏในคลิปขณะชูนิ้วกลาง ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มฐาน "กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัล" รวม 2 ข้อหา และเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและยุติข้อพิพาทอย่างเป็นทางการ
อย่างไรก็ตามมีรายงายว่ากลุ่มนักเรียนชาวอิตาลียังคงมีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศไทยต่อไปตามกำหนดเดิม