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โชเฟอร์รถบรรทุก แชร์ประสบการณ์ โดนตำรวจเรียกตรวจแตรลม ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online-"เจ" โชเฟอร์บรรทุกคนดัง โพสต์เฟซบุ๊กแชร์ประสบการณ์ โดนตำรวจนครพนมเรียกตรวจแตรลม สุดท้ายไม่โดนเสียค่าปรับ เผยตำรวจก็ไม่ได้ไม่ดีไปซะทุกคน

วันนี้ (26 ก.ค.) เฟซบุ๊ก พี๊เจ คนเดิม คนขับรถบรรทุกชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก ขณะขับรถวิ่งงานแล้วไปเจอด่านที่ อ.บ้านแพง จ.นครพนม โดยมีเนื้อหาว่า

#พี๊เจ VS ตำรวจบ้านแพง

ตำรวจ : ไหนมีแตรลมไหมลองบีบดูสิ

ผม : เอ๊ะ ทำไมมันคุ้นๆ คำพูดนี้น้อ แต่ไม่คิดไรก็บอกไปว่าไม่ต้องบีบเต็มคาราเบล

ตำรวจ : ไหนลองบีบดูสิ

ผม : ก็เลยบีบไป 1 เสต็ป แต่เอ๊ะ คุ้นๆ จังวะ

ตำรวจ : ขอใบขับขี่แล้วให้ชิดซ้าย

ผม : ลงมาจากรถแล้วยอมรับผิด แล้วไปที่ตู้เปรียบเทียบปรับ

ตำรวจ : ประมาณว่าคลิปวันก่อนดัง คนดูเป็นล้านวิวเลยนะใน ตต.คลิป ไม่ต้องบีบเต็มคาราเบล

ผม : อ่อ ผมว่าแล้วทำไมเหตุการณ์มันคุ้นๆ และพี่ตำรวจผมก็คุ้นๆ ทุกคนเลย

ตำรวจ : นี่ตำรวจด่านนี้เขากดติดตามแกทุกคนเลยนะ

ผม : อุ๊ย ขอบคุณคับ

หลังจากนั้นก็นั่งคุยกันพักใหญ่เลย พี่ๆ ที่ด่านบ้านแพงใจดีเป็นกันเอง หัวหน้าก็ไม่ถือตัวเลยพูดคุยน่ารัก

#โดยรวมผมคิดว่าตำรวจก็ไม่ได้ไม่ดีไปซะทุกคน แถมยังเลี้ยงกาแฟและไม่ปรับผมด้วย

#truck #รถบรรทุก.





ขอบคุณเฟซบุ๊ก พี๊เจ คนเดิม