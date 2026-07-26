โชเฟอร์รถบรรทุก แชร์ประสบการณ์ โดนตำรวจเรียกตรวจแตรลม ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้

MGR Online-"เจ" โชเฟอร์บรรทุกคนดัง โพสต์เฟซบุ๊กแชร์ประสบการณ์ โดนตำรวจนครพนมเรียกตรวจแตรลม สุดท้ายไม่โดนเสียค่าปรับ เผยตำรวจก็ไม่ได้ไม่ดีไปซะทุกคน
วันนี้ (26 ก.ค.) เฟซบุ๊ก พี๊เจ คนเดิม คนขับรถบรรทุกชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก ขณะขับรถวิ่งงานแล้วไปเจอด่านที่ อ.บ้านแพง จ.นครพนม โดยมีเนื้อหาว่า
#พี๊เจ VS ตำรวจบ้านแพง
ตำรวจ : ไหนมีแตรลมไหมลองบีบดูสิ
ผม : เอ๊ะ ทำไมมันคุ้นๆ คำพูดนี้น้อ แต่ไม่คิดไรก็บอกไปว่าไม่ต้องบีบเต็มคาราเบล
ตำรวจ : ไหนลองบีบดูสิ
ผม : ก็เลยบีบไป 1 เสต็ป แต่เอ๊ะ คุ้นๆ จังวะ
ตำรวจ : ขอใบขับขี่แล้วให้ชิดซ้าย
ผม : ลงมาจากรถแล้วยอมรับผิด แล้วไปที่ตู้เปรียบเทียบปรับ
ตำรวจ : ประมาณว่าคลิปวันก่อนดัง คนดูเป็นล้านวิวเลยนะใน ตต.คลิป ไม่ต้องบีบเต็มคาราเบล
ผม : อ่อ ผมว่าแล้วทำไมเหตุการณ์มันคุ้นๆ และพี่ตำรวจผมก็คุ้นๆ ทุกคนเลย
ตำรวจ : นี่ตำรวจด่านนี้เขากดติดตามแกทุกคนเลยนะ
ผม : อุ๊ย ขอบคุณคับ
หลังจากนั้นก็นั่งคุยกันพักใหญ่เลย พี่ๆ ที่ด่านบ้านแพงใจดีเป็นกันเอง หัวหน้าก็ไม่ถือตัวเลยพูดคุยน่ารัก
#โดยรวมผมคิดว่าตำรวจก็ไม่ได้ไม่ดีไปซะทุกคน แถมยังเลี้ยงกาแฟและไม่ปรับผมด้วย
#truck #รถบรรทุก.