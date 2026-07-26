สาวคู่กรณีแจ้งความกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีด่าหยาบบน บีทีเอส ชี้ควรเคารพสิทธิ ให้เกียรติกัน

“น้องซูกัส” สาวคู่กรณีเข้าแจ้งความตำรวจ สน.สำเหร่ เอาผิดกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีบน บีทีเอส ใช้ถ้อยคำและกิริยาหยาบคายใส่ เผยควรเคารพสิทธิ ให้เกียรติกัน
วันนี้ (25 ก.ค.) มีรายงานว่า น้องซูกัส อายุ 25 ปี ผู้เสียหายที่มีปากเสียงกับกลุ่มนักเรียนอิตาลีมาเที่ยวประเทศไทย ส่งเสียงดังรบกวนผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าบีทีเอส ใช้คำพูดด้วยถ้อยคำและกิริยาหยาบคาย ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.สำเหร่ พร้อมให้ปากคำเกือบ 5 ชั่วโมง
จากนั้นน้องซูกัส ได้เปิดเผยว่า ในวันเกิดเหตุนั้นตนเองเพิ่งเลิกงานจึงเดินทางกลับบ้านโดยขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอสที่สถานีสยาม จุดหมายปลายทางสถานีบางหว้า เมื่อมาถึงสถานีศาลาแดงก็พบกับกลุ่มนักเรียนชาวอิตาเลียนจำนวนมาก (48 คน) เดินขึ้นขบวนรถ ส่งเสียงดังตั้งแต่ตอนขึ้นรถจนถึงสถานีช่องนนทรี ตนเองรู้สึกไม่ไหว จึงพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า “ช่วยเงียบหน่อยได้ไหม” แต่กลับถูกสวนกลับด้วยคำพูดที่ไม่สุภาพเป็นภาษาอิตาเลียน และแสดงกิริยาท่าทางต่าง ๆ อย่างหยาบคาย คุกคามทางเพศ และบูลลี่คนเอเชีย ทั้งที่ตนเองตักเตือนด้วยถ้อยคำสุภาพ
ซึ่งในกลุ่มนั้นมีผู้ใหญ่ที่เป็นคนดูแลกลุ่มนักเรียนดังกล่าว แทนที่จะห้ามปรามตักเตือนพวกกันเอง กลับเข้าข้างบอกว่า “ก็คนมากันเยอะขนาดนี้จะให้เสียงเบาได้อย่างไร” “ขอโทษที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณนะ”
พอถึงสถานีธนบุรีกลุ่มนักเรียนดังกล่าวก็เดินลงจากขบวนรถ แล้วยังแสดงอาการกิริยาหยาบคายอย่างต่อเนื่อง จนขบวนรถออกจากสถานี ซึ่งในวันเกิดเหตุไม่มีผู้โดยสารในขบวนรถคนใดมาช่วยเหลือตนเองเลยแม้แต่คนเดียว ปล่อยให้ตนเองต้องเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายดังกล่าว จนทำให้รู้สึกว่าเราทำผิดใช่ไหมที่ตักเตือนเขาไป
จากนั้นจึงตัดสินใจมาแจ้งความกับตำรวจ เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับกลุ่มนักเรียนชาวอิตาเลียนดังกล่าวต่อไป ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ไม่ว่าชาวต่างชาติจะไปอยู่ประเทศใดก็ต้องให้เกียรติและเคารพสิทธิกับคนประเทศนั้น
ซึ่งหลังจากที่มีการโพสต์คลิปดังกล่าวลงในโซเชียล ก็เกิดปฏิบัติการล่าแม่มดกลุ่มนักเรียนดังกล่าวทันที จนต้องมีการทำคลิปออกมาขอโทษกับสิ่งที่ทำไป แต่ตนเองเห็นว่าเป็นการขอโทษประเทศไทยและคนไทยในภาพรวม ไม่ได้มาโทษตนเองซึ่งถูกคนกลุ่มดังกล่าวกระทำ จึงอยากให้มีการขอโทษตนเองที่จริงใจมากกว่านี้ การล่าแม่มดจะไม่มีขึ้นเลย ถ้ารู้จักเคารพสิทธิของคนอื่น ไม่ปฏิบัติตัวเช่นนั้น
อีกทั้งยังขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ตนเอง แต่ก็อยากฝากเตือนว่าไม่อยากให้ใช้ความรุนแรง เพราะจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของคนไทยและประเทศไทยด้วย สั่งสอนแค่พอหอมปากหอมคอเพียงเท่านี้ ก็เพียงพอแล้ว