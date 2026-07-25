เผาแล้ว “จา” อดีตเด็กช่างกลปทุมวัน ย่าเผยคืนก่อนเผาได้ยินเสียงวิ่งขึ้นบันได วอนตำรวจเร่งจับคนร้าย

วันนี้ (25 ก.ค. 69) เวลา 15.00 น. ที่วัดสนามเหนือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งวันนี้ได้มีการจัดสถานที่เพื่อเตรียมประกอบพิธีฌาปนกิจ นายจารุกิตติ์ รอดหลง หรือ “จา” อายุ 25 ปี อดีตนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีช่างกลปทุมวัน ที่ถูกคนร้ายประกบยิงเสียชีวิตกลางซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ผ่านมา วันนี้ได้รับเกียรติจากนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุล ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของบรรดาครอบครัว ญาติ เพื่อนสนิท ตัวแทนจากบริษัทฯเอกชน (ที่ทำงานไม่อนุญาตให้ใส่ชื่อ) สมาคมศิษย์เก่าช่างกล ขสทบ. ศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน รวมถึงเพื่อนจากโรงเรียนปากเกร็ด ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันและปรามปราม สภ.ปากเกร็ด นำกำลังกว่า 20 นาย เฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัย
ก่อนเริ่มพิธี นางลีลาวดี ต้นแทน ย่าของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า วันนี้ใกล้ถึงเวลาที่จะประกอบพิธีฌาปนกิจของหลานชายแล้ว ตนยังรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับคดีของหลานชาย กลัวว่าตำรวจจะไม่สามารถจับกุมตัวคนก่อเหตุได้ ห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัว หลังเกิดเหตุตนไม่ทราบว่ามีฝ่ายคู่กรณีเข้ามาแวะเวียนแถวบ้าน หรือที่วัดหรือไม่ อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบจับตัวคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว หากหลานยังอยู่ก็อยากบอกว่าไม่ต้องห่วง ให้ไปดีไปสู่ภพภูมิที่ดี ตนจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ และอยากให้คนก่อเหตุให้รีบเข้ามามอบตัว ตนอโหสิกรรมให้ ไม่ติดใจใดๆ อะไรที่ทำผิดก็อภัยให้กัน แต่ก็ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามีเสียงคนวิ่งขึ้นบันได คล้ายกับตอนที่หลานชายยังมีชีวิตอยู่ ตนรู้สึกคิดถึงเพราะอยู่ด้วยกันสองคนที่บ้านหลังนี้มานานแล้ว หลังจากนี้ตนก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวแต่ยังมีญาติพี่น้องอยู่ใกล้เคียงกัน
ด้าน นายเอ (นามสมมุติ) รุ่นพี่ช่างกลปทุมวัน กล่าวว่า วันนี้พวกตนมาอำลาเพื่อนครั้งสุดท้าย เพื่อนตนไปสบายแล้ว คนที่อยู่ก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไป เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับตัวคนก่อเหตุได้ สิ่งที่ตนมั่นใจคือตนเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม ใครทำสิ่งโดยไม่คิดถึงคนใกล้ตัว คนรอบข้าง และคนข้างหลัง เวรกรรมมันมีจริง