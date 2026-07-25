ศาลอาญาให้ประกันแก๊งพ่อทิพย์ 3 คน แต่วางเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

ศาลอาญาให้ประกันแก๊งพ่อทิพย์คนไทย-ขาวจีนรวม 3 คน แต่วางเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ส่วนคนไทยอีก 1 รายไม่ยื่นประกัน เเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไปขังที่เรือนจำทันที
วันนี้ (25 ก.ค.) พนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง นำตัว นายหมง หรือนายมงคล, นายวร หรือนายวรเมธ "พ่อไทยทิพย์", นายหู และนางซี ไม่ทราบนามสกุล ชาวจีน ซึ่งเป็นผู้ต้องหา ที่ 1-4 คดีสวมสิทธิแจ้งเกิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือพ่อทิพย์ ข้อหา ร่วมกันใช้หรือแสดง มาฝากขังครั้งแรกต่อศาลอาญามีกำหนด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.-5 ส.ค.2569
ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 4 คนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ศาลอาญาสอบถามแล้วไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้ง 4 ตามคำร้อง
ต่อมา นางซี ถัง (XI TANG) อายุ 39 ปี ผู้ต้องหาที่ 1 และนายหู เจิ้งซาน (ZHENSHAN HU) อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาที่ 2 สัญชาติจีน ในคดี ฝ.2063/2569 และคดีฝ.2064/2569 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นฝากขังนี้
ศาลอาญา พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสอง โดยตีราคาประกันคนละ 41,250 บาท ทั้งสองสำนวน ให้ทำสัญญาประกัน ยึดหลักประกัน และมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล ให้ยึดหนังสือเดินทาง และแจ้ง สตม.ทราบ
ส่วนนายมงคล อายุ 50 ปี ผู้ต้องหาที่ 3 คดี ฝ.2064/2569 ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ตีราคาประกัน 17,500 บาท โดยวางเงินสดเป็นหลักประกันและทำสัญญาประกัน
อย่างไรก็ตามสำหรับ นายวรเมธ อายุ 25 ปี ผู้ต้องหาที่ 3 คดี ฝ.2063/2569 ไม่ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวนายวรเมธ ไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทันที