กองทัพภาคที่ 2 รำลึกวีรชนชายแดนไทย-กัมพูชา ครบ 1 ปี สดุดีทหารกล้า 46 นาย พร้อมพุทธาภิเษกเหรียญ “ยุทธบดินทร์-ศตวรรษ” สมทบกองทุนช่วยเหลือผู้เสียสละ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ที่พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พล.อ.อานุภาพ ศิริมณฑล หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พล.ท.ชัยรัตน์ ธรรมชาติ หัวหน้าสำนักงานคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พล.ท.นฤดล สุขมา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ พล.ต.วินธัย สุวารี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก และโฆษกกองทัพบก ร่วมพิธีวันรำลึกวีรกรรมและสดุดีวีรชน “ยุทธการยุทธบดินทร์-ศตวรรษ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี เหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
โอกาสนี้ พล.ท.วีระยุทธ์ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมพิธี โดยช่วงเช้าได้ประกอบพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศล ณ พุทธศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 2 ก่อนประกอบพิธีเชิดชูเกียรติกำลังพลที่เสียชีวิตจากการสู้รบ มีการประดับแผ่นป้ายจารึกบนแท่นประดับ เพื่อจารึกเกียรติประวัติแห่งความกล้าหาญ การเป่าแตรนอน และการยิงสลุตเพื่อแสดงความเคารพสูงสุด โดยมี พล.อ.อานุภาพ เป็นประธานในพิธีในนามผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก
ภายในพิธีมีการรำลึกถึงวีรชนทหารกล้าทั้ง 46 นาย ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ โดยกองทัพบกระบุว่า แม้การสูญเสียจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสมรภูมิ แต่ความเสียสละของกำลังพลทุกนายได้ธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศ พร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้เสียสละทุกครอบครัวให้ภาคภูมิใจในเกียรติยศของวีรชนผู้ปกป้องแผ่นดิน
ต่อมาในช่วงบ่าย มีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญ “ยุทธบดินทร์-ศตวรรษ” รุ่น “หนุมานแผลงฤทธิ์ รวยรวย ล้านล้าน” โดยมี พล.อ.อานุภาพ ศิริมณฑล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานจุดเทียนชัย พร้อมพระเกจิเถราจารย์ชื่อดังร่วมสวดพระคาถาและนั่งปรกอธิษฐานจิต
สำหรับเหรียญ “ยุทธบดินทร์-ศตวรรษ” จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ ความกล้าหาญ และความเสียสละของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดน และเสริมสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้ริเริ่มจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นประวัติศาสตร์ดังกล่าว โดยมีเจตนานำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบกองทุนช่วยเหลือทหารกล้า ครอบครัวผู้เสียสละ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน สะท้อนเจตนารมณ์ของกองทัพในการดูแลกำลังพลและประชาชนควบคู่กัน
นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท) และพระเทพวัชรวิทยาคม (พระอาจารย์ต้อม) พระเทพวชิรญาณสุนทร (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ) เมตตาจารแผ่นทองนำฤกษ์และร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล และประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกครั้งใหญ่ ในวันนี้ (25 ก.ค.) เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ตลอดจนประชาชนผู้ร่วมงานและผู้ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์ชายแดน