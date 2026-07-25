คุมฝากขัง 2 หนุ่มเขมรไล่ตามสาวถึงบ้าน อ้างเห็นฝ่ายหญิงตกใจ จะตามไปขอโทษ

พนักงานสอบสวน สน.ชนะสงครามคุมตัว 2 ผู้ต้องหาชาวกัมพูชาเดินตามสาวไทยถึงบ้าน ส่งศาลฝากขังพร้อมค้านประตัว เผยเห็นฝ่ายหญิงเกิดอาการตกใจ จึงตามไปหวังขอโทษ
วันนี้ (25 ก.ค.) พนักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม นำตัว MR.Chanvesna Touch อายุ 24 ปี และ MR.Rathana Las อายุ 22 ปี ผู้ต้องหาชาวกัมพูชา 2 ราย ส่งฝากขังต่อศาลอาญารัชดาภิเษก หลังถูกดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน และกระทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
สืบเนื่องจากเมื่อคืนวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา ผู้เสียหายเป็นหญิงวัย 31 ปี กำลังเดินกลับเข้าบ้านช่วงเวลาประมาณ 23.40 น. ภายในตรอกสุเหร่า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร ก่อนพบชายชาวกัมพูชา 2 คน เดินตามเข้ามาภายในซอย ทำให้เกิดความหวาดกลัว จึงรีบวิ่งเข้าบ้านพร้อมล็อกประตูรั้ว
โดยผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าพยายามเปิดประตูรั้วเพื่อเข้าไปภายในบ้าน แต่ไม่สามารถเปิดได้ ก่อนจะเดินออกจากจุดเกิดเหตุ ซึ่งมีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้
ภายหลังถูกนำตัวมาส่งฝากขังที่ศาลอาญารัชดาภิเษก ผู้ต้องหาทั้งสองคนเปิดเผยว่า อยากขอโทษผู้เสียหาย พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายหรือจับมือผู้เสียหาย โดยอ้างว่า เห็นฝ่ายหญิงเกิดอาการตกใจ จึงเดินตามไปเพื่อหวังจะขอโทษ แต่เมื่อถูกต่อว่าจึงตัดสินใจเดินกลับออกมา
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งฝากขังตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยไม่ได้คัดค้านการปล่อยชั่วคราว ส่วนข้อเท็จจริงตามที่ผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์นั้น จะเป็นประเด็นที่เข้าสู่การพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมต่อไป