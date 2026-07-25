เศร้าอีก ช่างคุมซาวด์วงทศกัณฐ์สิ้นใจรายที่ 36 จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์

ช่างคุมซาวด์วงทศกัณฐ์เสียชีวิตลงแล้วเป็นรายที่ 36 หลังรักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า 10 วัน จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
วันนี้ (25 ก.ค.) มีรายงานว่า นายภาณุวัฒน์ ทิพย์มณี อายุ 31 ปี หรือ น้องเบนซ์ ช่างซาวด์ผู้ดูแลระบบแสง สี เสียงของร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ได้เสียชีวิตลงแล้ว หลังรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บมาเป็นเวลากว่าสิบวัน
โดยถูกเผยแพร่ผ่านโพสต์เฟซบุ๊กของวงทศกัณฐ์ ซึ่งระบุข้อความสุดสะเทือนใจว่า “สูญเสียคนที่เรารักอีก 1 คน จากเหตุการณ์ไฟไหม้ ไม่เจ็บไม่ทรมานอล้วนะพี่ พี่เบนซ์(ช่างซาวด์)”
ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตรายที่ 36 คือ นายภาณุวัฒน์ ทิพย์มณี อายุ 31 ปี เสียชีวิตที่ รพ.พระนารายณ์มหาราช ยืนยันเสียชีวิตเวลา วันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา เวลา 21.50 น.
ขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีฐานความผิดเกี่ยวกับความประมาท และพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ขณะนี้พยานฝ่ายผู้ประกอบการ ผู้ได้รับบาดเจ็บ ญาติผู้เสียชีวิต และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า 150 ปาก
ส่วนนายสุวิชา อายุ 45 ปี เจ้าของร้าน ยังไม่สามารถสอบปากคำได้ เนื่องจากยังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู รพ.เปาโลฯ เกษตร ในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ กทม.มีคำสั่งให้นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ ผอ.สำนักงานเขตจตุจักรไปช่วยราชการสำนักปลัดกทม. เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน