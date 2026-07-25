ปคม.รวบ "เจ้านาย" ดาว X ดัง ลวงเด็กสาว 17 ผลิตสื่อลามกขาย OnlyFans

MGR Online - ตำรวจ ปคม. บุกจับ "เจ้านาย" เจ้าของบัญชี X ช่องดัง ลวงเด็กสาววัย 17 ถ่ายคลิปลามกขาย OnlyFans ฟันรายได้ปีละ 3 แสนบาท
วันนี้ (25 ก.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. ร่วมสั่งการให้ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. พ.ต.ต.นนทพัทธ์ กาวชู สว.กก.1 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นายธัญกร หรือเจ้านาย อายุ 25 ปี ข้อหา "เป็นธุระจัดหา หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือ รับไว้ซึ่งเด็ก ซึ่งการกระทำนั้นได้กระทำโดยมีความมุ่งหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิต หรือเผยแพร่วัตถุ หรือสื่อลามกเด็ก เพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยได้กระทำแก่บุคคลไม่ถึงสิบแปดปี, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่มีลักษณะอันลามก, พรากผู้เยาว์, พาบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการอนาจารและ ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กฯ, พร้อมด้วยของกลางโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องและชุดไฟประกอบฉาก 1 ชุด ได้ที่ห้องพักภายในคอนโดมิเนียมในพื้นที่ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจาก นายธัญกร ได้ใช้แพลตฟอร์ม X ชื่อ “เจ้านาย” มีผู้ติดตามสูงถึง 246,646 ราย โพสต์คลิปวิดีโอการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงอายุ 17ปี แบบสั้น ๆ เพื่อเร้าอารมณ์ก่อนเชิญชวนให้สมัครดูคลิปเต็มในแพลตฟอร์ม OnlyFans โดยการเรียกเก็บค่าบริการ
จากการกระทำดังกล่าวพบว่าเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ และการผลิตสื่อลามกเด็กอย่างชัดเจน จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับและหมายค้นจากศาลอาญาพระโขนง เพื่อบุกเข้าตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหาได้ใช้พื้นที่ห้องพักเป็น “สตูดิโอผลิตสื่อลามก” เพื่อสร้างคอนเทนต์จำหน่ายในกลุ่มลับ สำหรับค่าสมาชิก มีการบริหารจัดการระบบสมาชิกและจัดเก็บค่าบริการอย่างเป็นระบบ
เมื่อตรวจสอบข้อมูลในอุปกรณ์ของกลาง พบไฟล์ภาพและคลิปวิดีโอสื่อลามกถูกเก็บไว้เป็นจำนวนมาก รวมถึงหลักฐานการรับโอนเงินค่าสมาชิกเข้ากลุ่มลับ ทั้งนี้พบว่าผู้ต้องหามีรายได้จากการผลิตสื่อลามกและจัดเก็บค่าสมาชิกประมาณปีละกว่า 300,000 บาท จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่ง พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป