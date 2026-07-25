ยันไม่ปกป้องคนผิด! สั่งเด้ง "ผกก.คลองหลวง" ตั้งกรรมการสอบปมคลิปเสียงเรียกรับผลประโยชน์

โฆษก ตร. เผยพบเหตุเชื่อได้ว่าเป็นเสียง ผกก.คลองหลวง สั่งย้ายเข้ากรุ ตั้งกรรมการสอบปมคลิปอ้างเรียกรับผลประโยชน์ ลั่นผิดจริงฟันวินัย-อาญา
วันนี้ (25 ก.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงและข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ กล่าวอ้างว่ามีข้าราชการตำรวจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จ.ปทุมธานี ว่า ตนได้รับทราบเรื่องแล้ว และได้กำชับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที ด้วยความตรงไปตรงมา โปร่งใส และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
ล่าสุด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีรายงานว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเสียงที่ปรากฏในคลิปเป็นเสียงของผกก.สภ.คลองหลวง จึงได้มีคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีไว้ก่อน พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวด้วยว่า หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์หรือมีการกระทำผิดจริง จะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีการละเว้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดหรือดำรงตำแหน่งใดก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะดำเนินการทุกเรื่องโดยยึดหลักข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ความโปร่งใส และความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม จะนำมาเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไป