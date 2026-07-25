ปอศ.รวบม้าปอยเปตตุ๋นเทรดทอง AURORA เสียหาย 4 ล้าน

MGR Online - ตำรวจ ปอศ.รวบเครือข่ายตุ๋นเทรดทองคำ AURORA เสียหายรวม 4 ล้าน สารภาพข้ามแดนไปสแกนหน้าปอยเปตแลกค่าจ้าง 1.2 หมื่นบาท
วันนี้ ( 25 ก.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส รรท.ผกก.3 บก.ปอศ. และ พ.ต.ต.วชิรเชษฐ์ อัครธีระพงศ์ สว.กก.3 บก.ปอศ.นำกำลังจับกุม นายสมเกียรติ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ.13/2569 ลง 7 ม.ค.69 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จฯ, ร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากของตนฯ” ได้บริเวณหน้าบ้านแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ หมู่ 8 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
สืบเนื่องจาก ผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลงทุนเทรดหุ้นทองคำ โดยแอบอ้างร้านทอง “AURORA” เสนอกำไรร้อยละ 20-30 ของเงินลงทุน เพื่อดึงดูดความสนใจจากเหยื่อ เบื้องต้นมีผู้หลงเชื่อหลายราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4 ล้านบาท จากนั้นพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น จำนวน 50 ราย โดยจับกุมได้แล้วหลายรายกระทั่งสืบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้หลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.สระแก้ว จึงนำกำลังจับกุมได้ในที่สุด
สอบสวนผู้ต้องหาให้การยอมรับว่า เมื่อประมาณปี 2566 ได้เปิดบัญชีและเดินทางข้ามแดนไปสแกนหน้าที่ ตึก 25 ชั้น ในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา โดยได้รับค่าจ้าง 12,000 บาท จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป