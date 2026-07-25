วัดอินทรวิหารจัดปฏิบัติธรรม 2 คืน 3 วัน ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 รับวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

พระราชวัชรธรรมรังษี (เจ้าคุณน้อย) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 8 กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรม 2 คืน 3 วัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ประจำปีพุทธศักราช 2569
การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังจัดขึ้นเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบำเพ็ญบุญ เจริญศีล สมาธิ และภาวนา ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์
ทั้งนี้ วัดอินทรวิหารในฐานะสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 8 กรุงเทพมหานคร มุ่งส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดจนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นสืบไป
โครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ นอกจากเป็นการน้อมถวายพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนใช้ช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาในการพัฒนาจิตใจ สั่งสมบุญกุศล และสร้างความสงบสุขให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม ตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา