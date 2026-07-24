โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.ต.อ.สำราญ นวลมา” เป็น ผบ.ตร. มีผล 1 ต.ค. 69

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.ต.อ.สำราญ นวลมา” เป็น ผบ.ตร. มีผล 1 ต.ค.2569
วันนี้ (24 ก.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจเอก สำราญ นวลมา พ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2569 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี